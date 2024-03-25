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ТАСС

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" Балтфлота артиллерией уничтожил морскую цель

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Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 (шифр "Буян-М") с заводским номером 641 на испытаниях, Балтийск, ноябрь 2023 года
Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 (шифр "Буян-М") с заводским номером 641 на испытаниях, Балтийск, ноябрь 2023 года.
Источник изображения: Артём Балабин / forums.airbase.ru

В качестве мишени использовали малый корабельный щит

КАЛИНИНГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) "Наро-Фоминск", носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", Балтийского флота успешно выполнил практические артиллерийские стрельбы по морской цели, сообщила пресс-служба флота.

"Практические стрельбы в морском полигоне флота на Балтике МРК "Наро-Фоминск" проводил из 100-мм артиллерийской установки, находящейся на вооружении корабли", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в качестве мишени использовался малый корабельный щит. По данным объективного контроля, стрельбы выполнены успешно, цель поражена, отметила пресс-служба флота.

Ранее экипаж МРК "Наро-Фоминск" провел учения по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических артиллерийских стрельб по воздушным целям.

Малые ракетные корабли проекта 21631, к которым относится "Наро-Фоминск", являются многоцелевыми кораблями класса "река - море", имеют большее водоизмещение и оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Корабельная 30-мм автоматическая артиллерийская установка может выполнять задачи по уничтожению самолетов, вертолетов и других средств воздушного нападения противника, поражению малоразмерных морских надводных и береговых целей, расположенных на значительном расстоянии от береговой линии. Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. 

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  • В новости упоминаются
Проекты
21631 Буян-М
БФ
Военные учения
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