Ударная группа больших ракетных катеров Балтфлота провела стрельбы в Балтийском море

Также корабельными расчетами выполнили задачи отражения атак быстроходных малоразмерных целей

КАЛИНИНГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Корабельная ударная группа Балтийского флота в составе ракетных катеров "Чувашия", "Димитровград" и "Моршанск" выполнила совместные артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря, сообщила пресс-служба флота.

"Экипажи больших ракетных катеров провели комплекс совместных артиллерийских стрельб по морским надводным и воздушным целям. В качестве мишеней были задействованы буксируемый корабельный щит и воздушный зонд на якоре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что практические стрельбы выполнялись из шестиствольных 30-мм артиллерийских установок АК-630 и артиллерийских установок АК-176. "Все назначенные цели были поражены", - указали в пресс-службе Балтфлота.

После артиллерийских стрельб корабельными расчетами были выполнены задачи отражения атак быстроходных малоразмерных целей, проведены учения по поиску кораблей и транспортов условного противника.

Большие ракетные катера проекта 12411, к которым относятся "Чувашия", "Димитровград" и "Моршанск", предназначены для уничтожения боевых надводных кораблей противника, транспортных и десантных средств и судов в море, пунктах базирования, морских группировок и их прикрытия, а также для прикрытия дружественных кораблей и судов от надводных и воздушных угроз.