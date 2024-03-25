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ТАСС

WSJ: Украина ищет возможность для производства собственных ННА

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Наземный робот ВСУ
Наземный робот ВСУ.
Источник изображения: topwar.ru

По данным газеты, даже союзники Киева, включая США, пока не смогли развернуть их производство на полную мощность, хотя они десятилетиями испытывают модели таких машин

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Украина ищет возможности для массового производства собственных наземных необитаемых аппаратов (ННА) взамен иностранных, но вряд ли сможет его наладить в короткие сроки. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отметило издание, Вооруженные силы Украины используют эти "роботоподобные машины" для ударов по силам противника, минирования и разминирования, а также эвакуации раненых, однако не в таких масштабах, как беспилотные летательные аппараты и надводные необитаемые аппараты. Подобные машины сталкиваются с гораздо большими проблемами по сравнению с другими типами роботизированных комплексов, указала газета. Это связано с тем, что наземным "роботам" приходится перемещаться вокруг зданий и двигаться по пересеченной местности.

В свете возникших трудностей с западным финансированием Киев намерен развивать собственные технологии, по возможности уменьшив затраты на каждый ННА, сообщил WSJ. По информации издания, даже союзники Киева, включая США, пока не смогли развернуть их производство на полную мощность, хотя они десятилетиями испытывают модели таких машин.

Российские войска в зоне специальной военной операции также применяют наземных роботов. В сентябре 2023 года источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС о том, что российские войска начали использовать наземный робототехнический комплекс БРГ-1 для эвакуации раненых и доставки грузов в зоне спецоперации. В октябре также стало известно, что платформы БР-1 и БРГ-1 будут оснащены искусственным интеллектом. 

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