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Военное обозрение

В МИД ФРГ прокомментировали слова Дмитрия Пескова о «состоянии войны»

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Источник изображения: topwar.ru

Высказывание пресс-секретаря Кремля о том, что, не поменяв своего юридического статуса, СВО для России фактически превратилась в войну из-за вовлеченности Запада, уже вызвало реакцию со стороны партнеров киевского режима.

Заявление Дмитрия Пескова решили прокомментировать в МИД Германии.

Так спикер немецкого внешнеполитического ведомства заявил журналистам, что в МИД ФРГ, дословно, «приняли это к сведению».

Что характерно, лидеры многих стран НАТО, включая Германию, в последнее время практически ежедневно повторяют тезис о вероятности войны с Россией в будущем и необходимости готовиться к ней уже сейчас. Более того, власти ФРГ недавно попали в конфуз с утечкой разговора офицеров бундесвера, в ходе которого обсуждался удар ракетами Taurus по Крымскому мосту.

На этом фоне крайне странной выглядит показательная реакция Берлина, чье внешнеполитическое ведомство чуть ли не первым отреагировало на интервью пресс-секретаря президента РФ.

Касательно вовлеченности Запада, о которой заявил Песков, она более, чем очевидна. На линии фронта против наших военных повсеместно применяется натовское вооружение. Кроме того, нередко им управляют западные кадровые военные.

Наконец, президент Франции заявляет о вероятности ввода воинского контингента НАТО на территорию Украины.

При этом США и их союзники лицемерно подчеркивают, что это конфликт Киева и Москвы, а они в нем не участвуют.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
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