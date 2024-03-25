Глава Военного комитета НАТО заявил, что альянс готов к конфликту с РФ

Если отдельная страна решит разместить на Украине свои войска, она должна понимать, что это будет связано с остальным альянсом, подчеркнул Роб Бауэр

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к вероятному конфликту с Россией.

"Готовы ли мы? Ответ - да! Это наша главная задача - быть готовыми, - сказал он в интервью изданию украинского Минобороны АрмияInform. - Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего".

При этом Бауэр утверждал, что "на Украине нет войск НАТО и нет планов размещать их здесь". "Но если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет связано с остальным альянсом", - отметил он. Чиновник также повторил, что одним из условий членства Украины в НАТО является отсутствие военных действий на ее территории.

Накануне Бауэр, выступая на так называемом Киевском форуме безопасности, заявил, что альянс настаивает на продолжении на Украине мобилизации, несмотря на все трудности.