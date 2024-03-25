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ТАСС

Роскосмос заключил трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве

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Модель спутника "Гонец-M"
Модель спутника "Гонец-M".
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Биятов

Документ предполагает сотрудничество сторон в области создания многоспутниковой группировки малых космических аппаратов спутниковой связи и соответствующей наземной инфраструктуры

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" заключила трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве с ОКБ "Пятое Поколение" и компанией "Спутниковая система "Гонец" в области создания спутниковой группировки малых космических аппаратов спутниковой связи. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Андрей Ельчанинов, генеральный директор ОКБ "Пятое Поколение" Олег Кусь и генеральный директор "Спутниковой системы "Гонец" Павел Черенков подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве", - сказали в госкорпорации.

Там пояснили, что соглашение предполагает сотрудничество сторон в области создания многоспутниковой группировки малых космических аппаратов спутниковой связи и соответствующей наземной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций в космическую отрасль России.

"Документ предусматривает взаимодействие сразу по нескольким направлениям. Помимо создания космического и наземного сегментов перспективной системы, предполагается сформировать операторские функции, использовать радиочастотный спектр и организовать информационно-аналитическое взаимодействие и коммерческую реализацию проекта", - добавили в Роскосмосе. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
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