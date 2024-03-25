Роскосмос заключил трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве

Документ предполагает сотрудничество сторон в области создания многоспутниковой группировки малых космических аппаратов спутниковой связи и соответствующей наземной инфраструктуры

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" заключила трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве с ОКБ "Пятое Поколение" и компанией "Спутниковая система "Гонец" в области создания спутниковой группировки малых космических аппаратов спутниковой связи. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Андрей Ельчанинов, генеральный директор ОКБ "Пятое Поколение" Олег Кусь и генеральный директор "Спутниковой системы "Гонец" Павел Черенков подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве", - сказали в госкорпорации.

Там пояснили, что соглашение предполагает сотрудничество сторон в области создания многоспутниковой группировки малых космических аппаратов спутниковой связи и соответствующей наземной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций в космическую отрасль России.

"Документ предусматривает взаимодействие сразу по нескольким направлениям. Помимо создания космического и наземного сегментов перспективной системы, предполагается сформировать операторские функции, использовать радиочастотный спектр и организовать информационно-аналитическое взаимодействие и коммерческую реализацию проекта", - добавили в Роскосмосе.