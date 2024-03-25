Шведы вручили НАТО "остров-авианосец". Россия учтет новые правила игры (Aktuálně.cz, Чехия)

Aktuálně: Швеция предоставит НАТО свой "авианосец" — остров Готланд

Вступление Швеции в НАТО изменило соотношение сил между альянсом и Россией в Балтийском море, пишет Aktuálně. Теперь в распоряжении натовских военных оказался стратегически важный и удобно расположенный остров Готланд. Правила игры изменились, и Россия обещала это учесть.

В марте после проволочек из-за того, что Венгрия медлила с ратификацией, Швеция вступила в Североатлантический альянс. Это значительно изменило соотношение сил между альянсом и Россией в Балтийском море. "Теперь Балтийское море — озеро НАТО", — порадовался латышский министр иностранных дел Кришьянис Кариньш.

Президент России Владимир Путин уже дал понять, что учтет смену правил игры. "Мы должны усилить наши войска на северо-западе страны из-за Финляндии и Швеции", — сказал он, обращаясь к парламенту. Теперь и российское побережье в Калининградской области, и Финский залив со всех сторон окружены странами Североатлантического альянса.

Это хорошая новость для трех малых прибалтийских республик: Литвы, Латвии и Эстонии. Они опасались, что российская армия в случае вторжения может оккупировать их, преодолев так называемый Сувалкский коридор, отделяющий Белоруссию от Калининградской области. Коридор пролегает по территории Литвы и достигает 65 километров. Еще до того, как НАТО успел бы отправить подкрепление в Прибалтику, русским, скорее всего, удалось бы захватить и Латвию с Эстонией.

Да, эта угроза полностью не устранена, но благодаря побережью Финляндии и Швеции значительно расширились возможности альянса ответить на нападение с того конца моря. "Теперь мы менее уязвимы", — сказал Кришьянис Кариньш изданию "Файнэншл таймс". В некоторых прибалтийских СМИ и в социальных сетях появились шутки о том, что литовцы, латыши и эстонцы мечтали о вступлении двух скандинавских стран в НАТО больше и дольше, чем сами шведы и финны.

"Файнэншл таймс" первым опубликовало информацию о том, что Швеция предоставит силам альянса в распоряжение стратегически важный и удобно расположенный остров Готланд. Издание сослалось на слова шведского премьера Ульфа Кристерссона. Готланд, который прозвали огромным балтийским авианосцем, находится примерно в 160 километрах от литовского и латышского побережья, и российское телевидение в своих репортажах об угрозе НАТО часто упоминает этот остров как одну из возможных точек боев в Балтийском море.

"Тот, кто контролирует остров, может значительно облегчить снабжение прибалтийских государств или, напротив, очень осложнить его", — заявил агентству АР политолог Микаэл Норрби из университета шведского города Уппсала.

Площадь Готланда достигает почти трех тысяч квадратных километров, и на нем постоянно проживают около 60 тысяч человек. У шведской армии всегда была там база, но в 90-е годы численность военных там резко сократили. В 2005 году правительство приняло решение о полной демилитаризации острова, но через десять лет из-за присоединения Крыма к России военные снова вернулись на Готланд. Кроме того, с 2022 года, когда Россия начала спецоперацию на Украине, шведское правительство выделяет больше денег на оборону и вооружения.

"Во время холодной войны Швеция располагала продуманной системой гражданской обороны, в рамках которой в момент кризиса место в убежище нашлось бы для каждого. Но в оптимистичные 90-е годы мы упразднили значительную часть этой системы. По сути мы перестали готовиться к войне. В Швеции царит консенсус насчет того, что с 1945 года ситуация с безопасностью не была хуже, чем сейчас", — заявил в январе в интервью "Актуалне" военный аналитик Никлас Грангольм, который в прошлом работал в армии Швеции и занимался военно-морской стратегией.

В прошлом русские уже угрожали Готланду. В 1808 году во время так называемой финской войны между Швецией и Россией российские войска захватили остров. Но шведский флот успешно контратаковал противника, и Готланд остался шведским. Тем не менее Швеция тогда проиграла войну и лишилась Финляндии.

Автор: Мартин Новак (Martin Novák)