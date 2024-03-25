Глава Литвы заявил, что восток НАТО позитивно оценивает отправку на Украину войск альянса

Гитанас Науседа отметил, что в любом случае речь не идет об участии подразделений НАТО в боевых действиях

ВИЛЬНЮС, 22 марта. /ТАСС/. Страны восточного фланга НАТО в отличие от союзников из других регионов позитивно рассматривают идею возможности направления на Украину подразделений Североатлантического альянса. Об этом заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа в Брюсселе, где он участвовал в Совете ЕС на уровне глав государств.

"Тенденция такова: страны восточного фланга совершенно нормально, конструктивно и позитивно воспринимают это предложение", - сказал он.

Иной линии, по его словам, придерживаются члены НАТО из других регионов. "Некоторые государства (не стану их называть), особенно из южного региона, достаточно критически смотрят на данное предложение, - сказал лидер Литвы. - Они предлагают направление на деэскалацию".

Как отметил президент, в любом случае речь не идет об участии подразделений НАТО в боевых действиях. "В военных операциях они бы не участвовали", - утверждал Науседа. В чем тогда состояла бы задача подразделений альянса на Украине, он не уточнил.

Вопрос, по словам президента, с повестки дня не снимается. "Эта страница остается открытой. Констатируем, что согласия пока нет, и продолжаем дискуссии", - сказал Науседа.

Отправка западных войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.

Во вторник глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 тыс. человек. Министерство Вооруженных сил Франции после этого выступило с утверждением, что озвученные директором СВР сведения не соответствуют действительности.