Минобороны рассказало о целях ударов возмездия по Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и ВПК ВСУ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны.

"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников", — сказали в ведомстве.

Все цели удара достигнуты.

Нарушена работа предприятий по производству и ремонту военной техники, уничтожено вооружение, поставленное странами НАТО. В результате массированной атаки нарушена переброска резервов ВСУ к переднему краю.

Всего с 16 по 22 марта армия нанесла 49 ударов возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата населенных пунктов.

Поражены центры принятия решений ВСУ, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады воздушных и водных беспилотников, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

Минэнерго Украины назвало ночные удары по энергосистеме страны самыми масштабными за все время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях во многих регионах.

По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, ударам подверглись некоторые ТЭС. Прекратила работу Днепрогэс. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, который ссылается на данные своих коллег, под ударами оказались военные аэродромы Коломыя в Ивано-Франковской области, Озерное под Житомиром и Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ готовятся принять F-16.