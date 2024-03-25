В РВСН начались комплексные проверки с участием "Ярсов"

В РВСН начались контрольные комплексные проверки с выходом "Ярсов" на позиции

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В РВСН проходят контрольные комплексные проверки под руководством командующих ракетными объединениями с выходом подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" на полевые позиции, сообщили в Минобороны РФ.

"В Ракетных войсках стратегического назначения начались контрольные комплексные проверки частей и соединений по итогам зимнего периода обучения 2024 учебного года. В рамках проверок в Йошкар-Олинском (республика Марий Эл), Тагильском (Свердловская область) и Барнаульском (Алтайский край) ракетных соединениях под руководством командующих ракетными объединениями спланированы командно-штабные учения, в ходе которых ракетные полки ПГРК "Ярс" будут выведены на полевые позиции", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что части охраны и обеспечения выполнят задачи по инженерному обеспечению и радиационной, химической и биологической защите при совершении маневренных действий ракетными полками.

В других ракетных соединениях объединений контрольные проверки ракетных полков, подразделений управления, частей охраны и обеспечения проводятся под руководством командиров соединений.