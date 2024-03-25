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В зоне СВО заметили «Головастика» с «Васильком»

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Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС.

«РГ»: в зоне СВО заметили вооруженный минометом «Василек» грузовик УАЗ

Грузовик УАЗ-3303, который российские бойцы вооружили автоматическим минометом 2Б9 «Василек», заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

Малотоннажный грузовик повышенной проходимости, который называют «Головастиком», лишили грузовой платформы. Вместо нее в задней части машины установили миномет на специальной подставке.

«Ничего подобного в зоне СВО ранее не встречалось. Машина получилась легкой и маневренной, обладающей достаточно высокой проходимостью. Сам же миномет, запущенный в серию в 70-е годы, также хорошо себя зарекомендовал», — пишет издание.

Массовое производство «Василька» начали в 1971 году. Скорострельность миномета калибра 82 миллиметра составляет до 120 выстрелов в минуту, а максимальная дальность стрельбы миной О-832ДУ — 4,2 километра.

В феврале командир минометного расчета группировки войск «Восток» с позывным Немой сообщил, что «Василек» может совершить четыре выстрела за две секунды, а для сворачивания миномета достаточно двух минут.

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Страны
Россия
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