Испания к сентябрю планирует поставить Украине дополнительно 19 ОБТ "Леопард-2A4"

ЦАМТО, 22 марта. Правительство Испании планирует поставить ВСУ к сентябрю 2024 года дополнительно 19 основных боевых танков "Леопард-2A4".

Об этом, как сообщило агентство ABC Espana, было заявлено 20 марта по итогам совещания премьер-министра Испании Педро Санчеса с руководителями оборонных предприятий по вопросу усиления потенциала ОПК страны и расширения военной помощи Украине.

В заседании приняли участие руководители компаний Arquimea Group, Escribano, Expal/Rheinmetall, Fecsa, Fabrica de Munitions de Granada, Gdels Sbs, Instalaza, Nammo Palencia, NTGS, OESIA, SAES, Urovesa, а также Aesmide, Tedae, ITP Aero, Sener, Sapa, Aciturri, Aernnova, GMV, Hisdesat, Indra, Navantia и Airbus.

По данным источников агентства ABC Espana, П.Санчесес пообещал всестороннюю поддержку предприятиям национальной оборонной промышленности и заверил, что правительство поддержит компании в расширении их производственных мощностей.

На встрече, в которой также приняли участие члены правительства, включая министра обороны Маргариту Роблес, обсуждались вопросы необходимости укрепления национального суверенитета и стратегической автономии в рамках Евросоюза.

Государственный секретарь по торговле Испании Шиана Мендес отчиталась об экспорте оборонной продукции и впервые подробно рассказала о военной технике, которую правительство отправило на Украину с февраля 2022 года.

По ее словам, в общей сложности Испания передала Украине военную технику на сумму 133 млн. евро в течение 2022 года и первых шести месяцев 2023 года. Стоимость выданных разрешений на экспорт за тот же период составила значительно большую сумму в размере 515 млн. евро.

В число поставленной ВСУ продукции военного назначения вошли: средства ночного видения, средства РХБЗ, средства радиосвязи, беспилотные летательные аппараты, дистанционно управляемые модули вооружения, системы наведения ракет, гаубицы, пулеметы, противотанковые ракеты, артиллерийские боеприпасы, ЗРК "Хок", "Аспид", ПЗРК "Мистраль", ПКР "Гарпун", 60 бронетранспортеров M-113 ТОА, 10 ОБТ "Леопард-2А4" и восемь патрульных катеров.

Как сообщает ресурс Armyrecognition.com, 19 ОБТ "Леопард-2А4", хранившихся в течение длительного времени на промышленном складе в Касетасе (Сарагоса), вероятно, потребуют значительного ремонта перед передачей ВСУ. Процесс восстановления уже идет: 10 ОБТ в настоящее время находятся на предприятии Santa Barbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира (Севилья). По плану, эти 10 танков будут готовы к концу июня, а остальные 9 ОБТ должны быть готовы к сентябрю 2024 года.

По мнению издания, поддержка Испании будет своевременной, поскольку ВСУ уже потеряли 17 танков версии "Леопард-2A4": восемь танков уничтожены, пять повреждены и четыре брошены после получения повреждений.