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ЦАМТО

Первая партия ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан" в мае войдет в боевой состав СВ Индии

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Ударный вертолёт AH-64E Apache Guardian
Ударный вертолёт AH-64E Apache Guardian.
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 22 марта. Командование Сухопутных войск Индии 20 марта сформировало на военной базе Нагталао первую эскадрилью ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан" производства компании Boeing.

Как сообщает Armyrecognition.com, первая партия AH-64E "Апач" войдет в боевой состав 451-й эскадрильи армейской авиации в мае 2024 года. После поставки шести новых вертолетов общее количество AH-64E "Апач" в составе ВС Индии достигнет 28 ед. В настоящее время вертолеты AH-64E уже эксплуатирует командование ВВС Индии.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2015 года МО Индии подписало первый контракт стоимостью 139,5 млрд. рупий (2,02 млрд. долл.) на поставку 22 вертолетов AH-64E(I) "Апач Гардиан" для ВВС Индии. Соглашение включало опцион на поставку 11 дополнительных машин. Проект приобретения "Апач" является комбинацией прямых коммерческих контрактов и закупки в рамках программы "Иностранные военные продажи". Вертолеты были поставлены ВВС Индии в течение 2019-2020 гг.

В феврале 2020 года в ходе визита в Индию президента США Дональда Трампа Соединенные Штаты и Индия заключили новое соглашения по поставке военных вертолетов на сумму более 3 млрд. долл. Соглашение предусматривает поставку ВМС Индии 24 вертолетов MH-60R стоимостью 2,6 млрд. долл., а авиационному корпусу СВ – шести AH-64E(I) "Апач Гардиан" на сумму около 800 млн. долл.

Сборка первого вертолета AH-64E для СВ Индии началась на предприятии Boeing в Меса (шт.Аризона) в августе 2023 года. Поставка вертолетов была запланирована на 2024 год. "Апач Гардиан" должны расширить возможности флота Ми-25 и Ми-35 СВ Индии, численность которых превышает 20 ед., а в перспективе заменить их.

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Страны
Индия
США
Продукция
AH-64
SH-60
Ми-35
Компании
Boeing
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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