Солдат против бомбардировщика и охота за "Жалом": как развивались ПЗРК

Стрелки-зенитчики сбили вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Верба" 17 марта. По информации Минобороны РФ, украинский вертолет направлялся в сторону села Козинки Белгородской области. Приграничный населенный пункт пытаются атаковать диверсионно-разведывательные группы противника, неся значительные потери. Об истории "карманных" зенитных ракетных комплексов и их боевом применении — в материале ТАСС

Переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", "Игла", "Стрела" с самонаводящимися ракетами широко используются в зоне специальной военной операции. Ими ежедневно уничтожаются разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника — начиная с миниатюрных FPV-дронов и заканчивая турецкими "Байрактарами". Сбивают зенитчики с ПЗРК и пилотируемые летательные аппараты ВВС Украины — на их счету вертолеты Ми-8 и Ми-24, самолеты-штурмовики Су-25. Всего же российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) всех видов с начала спецоперации было сбито без малого 600 вражеских самолетов, почти 300 вертолетов и около 16 тыс. беспилотников.

"Карманная" ПВО

Еще в конце Второй мировой войны немецкие конструкторы попытались создать эффективное переносное ракетное оружие для стрельбы по низколетящим самолетам с небольшого расстояния. Восточный фронт неумолимо приближался к столице Третьего рейха, чему немало способствовала "Черная смерть" — так гитлеровцы называли советский самолет-штурмовик Ил-2. Действуя на малых высотах, бронированные машины наносили огромный урон живой силе и боевой технике врага.

Противостоять штурмовой авиации должна была пусковая установка "Люфтфауст-Б". Растянутый залп девяти неуправляемых ракет калибра 20 мм укладывался в круг 60 м на дистанции в полкилометра, что давало высокие шансы попасть в самолет. Но ни это, ни другое "чудо-оружие" уже не могли помочь нацистам изменить ситуацию на поле боя.

В середине 1950-х годов к идее разработки эффективного средства ПВО, которое может нести один боец, пришли многие ведущие военные державы. Развитие технологий позволяло создать миниатюрную управляемую ракету, которая самостоятельно наводилась на тепло авиационного двигателя. В Соединенных Штатах разрабатывался комплекс Redeye, который был принят на вооружение в 1969 году. Советский ПЗРК "Стрела-2" поступил в армейские части на год раньше. Его созданием занимался коллектив коломенского Специального конструкторского бюро (ныне — Конструкторское бюро машиностроения, КБМ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) под руководством Бориса Шавырина и Сергея Непобедимого.

"Стрела-2" способна поражать летательные аппараты на высоте до 1,5 км и дальности 3,4 км. Скорость ракеты превышает скорость звука и достигает 430 м/с. Однако затем выяснилось, что небольшая боевая часть (БЧ) не обеспечивала надежного поражения самолетов. Конструкторы исправили этот недостаток в следующих модификациях ракеты — к примеру, вместе с БЧ стал подрываться и остаток ракетного топлива в двигателе. "Стрела-2М" доставала цели уже на высоте 2,7 км и дистанции 4 км.

Александр Смирнов, начальник научно-технического направления КБМ, в интервью телеканалу "Звезда" рассказал, что в ходе боевого применения отечественных ПЗРК в военных конфликтах ими было сбито большое количество самолетов западного образца вплоть до восьмимоторного стратегического бомбардировщика В-52. "Ракета попала в двигатель, двигатель "отстрелился", самолет летел на низкой высоте, летчики выпрыгнули из самолета, — рассказал он. — Весь экипаж покинул самолет, самолет летел еще около часа и потом упал".

Важной вехой в развитии ПЗРК стал переход на следующее поколение комплексов — в 1974 году в армии появилась "Стрела-3". До этого миниатюрные ракеты в основном били самолеты сзади — догоняя их, ориентируясь на сильное тепловое излучение из сопел реактивных двигателей. Новая "Стрела" научилась перехватывать цель, движущуюся навстречу ракете. Это стало возможным благодаря повышению чувствительности головки самонаведения.

"Когда самолет летит навстречу, то мощность [теплового] излучения у него примерно в сто раз меньше, — привел телеканал "Звезда" слова Валерия Кашина, генерального конструктора КБМ. — Необходимо было повысить чувствительность головки в сто раз. Эту задачу решали <...> одновременно советские и американские специалисты. Мы решили эту задачу раньше, чем американцы".

Еще более совершенным стал комплекс "Игла", появившийся в 1984 году. Зона поражения увеличилась до 5,2 км по дальности и 3,5 км по высоте, при этом ракета могла перехватывать цели всего в 10 м над землей. Головка самонаведения получила возможность работать в условиях тепловых помех. С 2001 года Вооруженные силы РФ получают ПЗРК "Игла-С" с взрывателем, реагирующим на малоразмерные цели, и дальностью стрельбы 6 км.

Охота за "Жалом"

На Западе также продолжали улучшать свои переносные зенитные комплексы. В 1981 году в вооруженные силы США начал поступать ПЗРК нового поколения — Stinger (в переводе с английского — "жало"). Согласно данным из открытых источников, в нем были исправлены недостатки Redeye. Новая ракета имела более чувствительную двухспектральную головку самонаведения и возможность поражать цели на встречных курсах, большую дальность из-за более мощного двигателя и другие улучшения. В дальнейшем ПЗРК неоднократно модернизировался. Сайт производителя сообщает, что комплекс участвовал в четырех крупных военных конфликтах, стоит на вооружении США и 19 других государств.

С 1986 года Соединенные Штаты начали поставлять это оружие афганским моджахедам, воевавшим против ограниченного контингента советских войск в Афганистане и армии Демократической Республики Афганистан.

ПЗРК Stinger. Источник: Chung Sung-Jun/ Getty Images

Забегая вперед — в 1989 году после внешнеполитического разворота перестроечного СССР советские части покинут страну, власть в Афганистане постепенно захватит движение "Талибан" (запрещено в РФ). Талибы станут пособниками террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), и в 2001 году в страну войдут уже американские войска — для борьбы с бывшими "борцами за свободу". Военные специалисты из США примутся выкупать у полевых командиров свои грозные "подарки" обратно, при этом суммы выкупа превысят стоимость ПЗРК на порядок.

А с 1986 года советская авиация начала нести ощутимые потери из-за применения боевиками "Стингеров". Необходимо было захватить американский комплекс, чтобы понять, как с ним бороться. На поиск моджахедов с ПЗРК отрядили опытных бойцов спецназа. Удача улыбнулась в 1987 году группе военнослужащих под командованием майора Евгения Сергеева и старшего лейтенанта Владимира Ковтуна во время патрулирования местности на вертолетах.

В том бою мы уложили человек 16. Заметили их сначала с воздуха, они на мотоциклах передвигались. <...> Они быстренько спешились и начали по нам палить. Успели даже два раза из "Стингера" стрельнуть, но промазали. За одним из "духов" после высадки погнался я сам и двое моих бойцов. Удирал он шустро, но контейнер, который он нес в руках, сильно ограничивал его скорость. Бежать за ним все время я посчитал не очень хорошей идеей, присел на колено, сделал глубокий вдох-выдох и догнал его в затылок выстрелом. Эту странную трубу я помню до сих пор. Обыскивать его мы не стали, все внимание было уделено именно ей. Схватил — и бегом обратно в вертушку. Командир борта, несмотря на то что мы с вечера здорово поругались, радостно кричал: "Володя, Володя! "Стингер"!" Владимир Ковтун

Помимо ракетного комплекса, бойцы захватили чемодан с полным комплектом документации на изделие. Это позволило советским конструкторам оперативно найти "противоядие" против американского "Жала", и потери армейской авиации в Афганистане резко уменьшились. Награда нашла Владимира Ковтуна лишь недавно: в 2019 году президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

Умные и универсальные

Самым современным переносным зенитным ракетным комплексом на вооружении российской армии является "Верба" уже четвертого поколения. На сегодняшний день это единственный в мире ПЗРК, ракета которого оснащена головкой самонаведения, "видящей" сразу в трех диапазонах: ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасных. Это позволяет получать максимальную информацию о цели, а повышенная чувствительность сенсоров дает возможность увеличить дистанцию, на которой комплекс захватывает цель. Помимо этого, у ракеты увеличилась вероятность поражения "холодных" целей — малоразмерных беспилотников, крылатых ракет. Благодаря встроенным алгоритмам ракета умеет игнорировать тепловые ловушки, отстреливаемые летательными аппаратами.

Боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Гибка-С". Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

"Верба" может обнаружить цель днем и ночью, поразить ее на дальности в 6 км и высоте 3,5 км, даже если она движется быстрее звука.

Расширить возможности применения ракет российских переносных комплексов позволяют пусковые установки, монтируемые на сухопутных, морских и авиационных носителях. К примеру, боевая бронированная машина отделения ПЗРК "Гибка-С" способна прикрывать воинские колонны на марше, несет на установке четыре боеготовые ракеты и еще четыре — в укладке. Заряжаться "Гибка-С" может как "Вербой", так и "Иглой-С". Командирская машина зенитного взвода оснащена малогабаритной радиолокационной станцией "Гармонь", способной заблаговременно (на дистанции до 40 км) обнаружить воздушные цели. Небольшие малые корабли от воздушных угроз защитит турельная установка "Комар". Ракеты типа "Игла" в составе установки способны перехватывать даже противокорабельные крылатые ракеты. "Иглой" заряжаются пусковые модули "Стрелец", которые устанавливаются на ударных вертолетах.

Пусковая установка "Стрелец" на ударном вертолете Ка-52. Источник: Виктор Бодров/ ТАСС

Как и другое российское оружие, ПЗРК неизменно вызывают интерес у иностранных заказчиков. К примеру, семейство комплексов "Стрела" стояло на вооружении свыше 60 стран. В августе 2022 года генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев сообщил о подписании первых экспортных контрактов на поставку "Вербы".

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с ТАСС отметил, что отечественные комплексы ПВО хорошо себя зарекомендовали. "Целый ряд рынков в таких регионах, как Латинская Америка, Африка, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион, страны, которые ориентированы на военно-техническое сотрудничество с Россией, готовы и будут закупать российское оружие, которое в том числе получило боевой опыт применения непосредственно в зоне СВО, — очевидно, с учетом реальной ситуации [системы вооружений] пройдут ряд модификаций, улучшений и будут востребованы на мировом рынке", — рассказал эксперт.

Виктор Бодров