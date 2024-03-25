Ту-142МЗ морской авиации ТОФ выполнил полет на максимальную продолжительность нахождения в воздухе

Дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (б/н "53 черный"). Первый полет после ремонта.

ЦАМТО, 22 марта. Экипаж противолодочного самолета Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил учебно-тренировочный полет на максимальную продолжительность нахождения в воздухе по времени.

В ходе выполнения полетного задания экипаж самолета отработал противолодочные задачи над акваторией северной части Тихого океана и Охотского моря. Летчики морской авиации отработали прохождение заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий в полете при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Длительность полета составила более 9 часов. За это время экипаж Ту-142МЗ преодолел маршрут протяженностью около 3000 км.

Учебно-тренировочный полет был проведен согласно плану боевой подготовки флота, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.