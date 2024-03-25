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Военное обозрение

Франция начала резку стали для головной АПЛ проекта SNLE-3G следующего поколения

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Источник изображения: topwar.ru

Франция приступила к реализации программы строительства серии атомных подводных лодок следующего, 3-го поколения, которые в перспективе должны заменить стоящие на вооружении стратегические субмарины класса "Триумфатор" (Triomphant). Резка стали для первой подлодки прошла 20 марта на верфи компании Naval Group в Шербуре (Нормандия).

О сроках официальной закладки субмарины пока ничего не сообщается, но сборка секций планируется на 2026 - 2027 года, спуск на воду в начале 2030-х и передача флоту после 2035 года. Всего французы планируют построить четыре подлодки типа SNLE-3G (3 Generation), которые должны обеспечивать ядерное сдерживание до 80-х годов.

Мы гордимся, что сегодня символически начинаем производство корпуса первой стратегической АПЛ третьего поколения. Эта масштабная программа требует мобилизации всех наших навыков, талантов и ресурсов. Для ее реализации мы задействуем оборонно-промышленную и технологическую базу по всей стране

– заявил гендиректор Naval Group Пьер Эрик Поммелле.

Источник изображения: topwar.ru

Новая программа SNLE 3G (3 Génération), целью которой является разработка ПЛАРБ следующего третьего поколения, стартовала в 2017 году, исследовательская стадия завершилась в 2021 г., после чего начались работы по техническому проекту. Как пишут французские медиа, новая АПЛ будет похожа на субмарины предыдущего поколения Triomphant, но побольше водоизмещением. АПЛ будет нести 16 баллистических ракет и иметь четыре торпедных аппарата для собственной защиты.

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Страны
Франция
Проекты
Ядерный щит
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