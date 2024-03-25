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ТАСС

Адмирал Кравченко сообщил о передаче артиллерийских катеров с Каспия Днепровской флотилии

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Виктор Кравченко
Виктор Кравченко.
Источник изображения: voennoedelo.com

Бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ считает, что в состав новой флотилии должны войти бригада малых ракетных кораблей, артиллерийские и ракетные катера, речные тральщики, подразделения морской пехоты, береговые ракетные и артиллерийские части

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. В состав бригады речных катеров Днепровской речной флотилии, о формировании которой объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, могут быть переданы артиллерийские катера из состава Каспийской флотилии. Об этом ТАСС сообщил бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

"На первом этапе в состав Днепровской флотилии могут быть переданы артиллерийские катера с Каспийской флотилии", - сказал он.

По его словам, в целом в состав новой флотилии должны войти бригада малых ракетных кораблей, способных действовать на мелководье, артиллерийские и ракетные катера, речные тральщики, "обязательно - подразделения морской пехоты, береговые ракетные и артиллерийские части". Кравченко отметил, что "главной задачей флотилии будет обеспечение форсирования Днепра во взаимодействии с силами Сухопутных войск и Черноморского флота с конечной целью освобождения исконно русских городов Херсон, Николаев, Очаков, Одесса". Другой задачей флотилии будет воспрещение форсирования Днепра противником в его нижнем течении.

По оценке бывшего заместителя начальника Главного штаба ВМФ России вице-адмирала Владимира Пепеляева, работа по формированию Днепровской речной флотилии находится в самом начале. Он считает, что при этой работе надо учитывать особенности боевых действий на реках - то есть катера должны иметь свои особенности корпуса, возможности реверсного движения. "Предстоит большая работа по созданию инфраструктуры флотилии и системы управления", - подчеркнул он.

В свою очередь источник, близкий к Главному штабу ВМФ, подтвердил, что работа по формированию Днепровской речной флотилии находится в самом начале. По его словам, должность командующего флотилией будет вице-адмиральская.

20 марта на заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в ВС РФ сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров в составе флотилии. 

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