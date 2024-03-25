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Военное обозрение

Пресса Индии: Нью-Дели стал крупнейшим в мире партнером Вашингтона в проведении военных учений

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Источник изображения: topwar.ru

Нью-Дели стал крупнейшим в мире партнером Вашингтона в проведении военных учений. По факту Индия проводит сейчас больше совместных маневров и обменов опытом с Соединенными Штатами, чем любая другая страна мира.

Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель индийской газеты The EurAsian Times Пракаш Нанда.

Он считает, что Соединенные Штаты активизировали военное сотрудничество с максимально возможным числом стран Индо-Тихоокеанского региона, стараясь сформировать антикитайский союз.

К примеру, отмечает Нанда, на данный момент проходят совместные американо-индийские учения Tiger-Triumph-24 на восточном побережье Индии, которые начались 18 марта и продлятся по 31-е. Соединенные Штаты задействовали в них свои военные корабли, а также военнослужащих армии и корпуса. морской пехоты. С индийской стороны участвуют боевые корабли, вертолеты и десантные катера ВМС Индии, техника и личный состав армии, медицинская группа быстрого реагирования, а также авиация.

Конечно, Индия не становится в безоговорочную позицию ведомого в отношениях с Соединенными Штатами. Она поддерживает также тесные связи с Москвой и Пекином. При этом Нью-Дели не может не беспокоить военное усиление КНР и ее сотрудничество в оборонной сфере с Пакистаном, с которым Индия конфликтует с момента обретения независимости.

Поэтому Нью-Дели использует Вашингтон в качестве противовеса усиливающемуся в Индо-Тихоокеанском регионе Китаю, что вполне совпадает и с американскими интересами.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
США
Проекты
Военные учения
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