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ЦАМТО

Австралия поставит более 100 ББМ "Боксер" ВС Германии

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БМП "Boxer"
БМП "Boxer".
Источник изображения: kariuomene.kam.lt

ЦАМТО, 22 марта. Минобороны Австралии 21 марта сообщило, что правительство страны заключило крупнейшее в истории страны соглашение по экспорту ПВН, предусматривающее поставку Германии более 100 ББМ "Боксер" австралийского производства.

В соответствии с условиями соглашения, техника будет собрана компанией Rheinmetall в Центре передовых технологий в сфере военной техники (MILVEHCOE) в Редбэнке (Квинсленд).

Данное соглашение, одобренное парламентом Германии, последовало за подписанием в июле прошлого года принципиального соглашения о поставке в Германию более 100 боевых бронированных машин "Боксер", собранных на предприятии в Австралии.

Как заявлено, продажа принесет австралийской экономике более 1 млрд. австр. долл., усилит национальную оборонную промышленность и обеспечит более 600 прямых рабочих мест только в Квинсленде.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2023 года министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой и парламентский статс-секретарь при федеральном министре обороны Германии Томас Хитчлер подписали письмо о сотрудничестве, которое стало основой для начала официальных переговоров о производстве на предприятии в Квинсленде бронемашин "Боксер" для экспорта в Германию.

В соответствии с соглашением, более 100 ББМ "Боксер" предполагается выпустить для ВС Германии в Центре передовых технологий в сфере военной техники (MILVEHCOE) компании Rheinmetall в Редбэнке (пригород Брисбена).

В июле 2023 года премьер-министр Энтони Альбанезе во время своего визита в Берлин принял участие в церемонии подписания принципиального соглашения по поставке ВС Германии более 100 ББМ "Боксер", собранных на предприятии в Австралии.

Ранее, в августе 2018 года, по итогам тендера, проведенного в рамках проекта "Лэнд-400" Фаза.2, Министерство обороны Австралии заключило с компанией Rheinmetall Defence Australia контракт на закупку 211 ББМ "Боксер" с колесной формулой 8x8 для СВ страны. Стоимость заказа оценивается в 5,2 млрд. австр. долл. (3,53 млрд. долл. США).

Для реализации проекта Rheinmetall в партнерстве с правительством штата Квинсленд создала недалеко от Брисбена центр MILVEHCOE. Первая бронемашина "Боксер" была официально передана Минобороны Австралии в сентябре 2019 года.

Первые 25 бронемашин были собраны в Германии и доставлены в Австралию в рамках мероприятий по передаче технологий для ознакомления австралийских специалистов и поставщиков с технологиями производства.

Остальные 186 ББМ и 12 модулей будут произведены Rheinmetall Defense Australia в Центре MILVEHCOE. Поставку всех бронемашин планируется завершить к 2026 году.

Теперь созданное в Австралии предприятие также позволит Rheinmetall обеспечить быструю поставку техники ВС Германии.

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Страны
Австpалия
Германия
Компании
Rheinmetall
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