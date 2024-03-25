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ТАСС

Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны

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Источник изображения: Алексей Коновалов/ ТАСС

Все начиналось как СВО, но участие Запада превратило это в войну, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Специальная военная операция на Украине из-за вмешательства Запада уже переросла в войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", - указал представитель Кремля. 

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Страны
Россия
Украина
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