Войти
ТАСС

Зеленский назвал "унизительной для Европы" ситуацию с боеприпасами на Украине

222
0
0
Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы
Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы.
Источник изображения: Rheinmetall AG

Президент Украины считает недостаточными объемы поставок боеприпасов его стране со стороны Европы

ТАСС, 22 марта. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на недостаточные, по его мнению, объемы поставок боеприпасов его стране со стороны Европы. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к участникам саммита ЕС, сообщает портал Tagesschau.

"К сожалению, применение артиллерии на передовой унизительно для Европы в том смысле, что Европа может дать больше", - сказал он.

Как сообщил 19 марта на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, около 500 тыс. снарядов будет поставлено Украине из ЕС к концу марта, 1 млн этот показатель достигнет к концу году.

Таким образом Еврокомиссия признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов в период с 20 марта 2023 года по 19 марта 2024 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
21.12.2006
Запорожские богатыри для России. Предприятие "Мотор Сич" уже 90 лет работает на авиацию
11.12.2006
Оно вам НАТО?
05.12.2006
Активность украинских спецэкспортеров на российском рынке возросла с августа втрое
09.11.2006
Бюджет Роскосмоса в 2006 году составит около 1 млрд долларов - Перминов
25.10.2006
Михаил Фрадков намерен предложить Украине создать серийное производство самолета Ан-124 на российской территории
18.10.2006
Большая противоракетная игра
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 09:21
  • 311
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 04:31
  • 14
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 04:22
  • 3
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM
  • 24.03 12:12
  • 54
Х-101/Х-102 не вмещаются в бомбоотсек Ту-95МС
  • 24.03 11:55
  • 291
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.03 21:40
  • 0
Об эскалации в Черном море
  • 23.03 18:51
  • 4
Ответ Воину3D, и ему подобным. Не потому, что они того стОят - просто тема важная. :)