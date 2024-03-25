Зеленский назвал "унизительной для Европы" ситуацию с боеприпасами на Украине

Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы.

Президент Украины считает недостаточными объемы поставок боеприпасов его стране со стороны Европы

ТАСС, 22 марта. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на недостаточные, по его мнению, объемы поставок боеприпасов его стране со стороны Европы. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к участникам саммита ЕС, сообщает портал Tagesschau.

"К сожалению, применение артиллерии на передовой унизительно для Европы в том смысле, что Европа может дать больше", - сказал он.

Как сообщил 19 марта на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, около 500 тыс. снарядов будет поставлено Украине из ЕС к концу марта, 1 млн этот показатель достигнет к концу году.

Таким образом Еврокомиссия признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов в период с 20 марта 2023 года по 19 марта 2024 года.