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Российский «Привет» испытали вместе с «Осоедом»

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Фото: Александр Демьянчук /  ТАСС
Фото: Александр Демьянчук /  ТАСС.

КЦПН: испытаны модификация БПЛА «Привет-82» и система «Осоед»

На полигоне в Новгородской области состоялись испытания новой модификации беспилотника «Привет-82» и системы охоты на дроны противника «Осоед». Об этом говорится в Telegram-канале Координационного центра помощи Новороссии (КЦПН).

«Поражение цели осуществлялось путем отстрела специальной сети-ловушки со скоростного FPV дрона-охотника», — сообщили в организации.

В декабре прошлого года агентство со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Око» заявило, что беспилотником-камикадзе самолетного типа «Привет-82» смогут управлять из укрытия.

В ноябре КБ сообщило, что российские войска начали применять дроны-камикадзе «Привет-82» на нескольких направлениях.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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