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К МКС в 30-й раз запустили Dragon

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

НАСА: запущенный в 30-й раз корабль Dragon состыкуется 23 марта с МКС

Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon успешно стартовала с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в американском штате Флорида. Об этом сообщает НАСА.

Стыковка грузового корабля с американским сегментом Международной космической станции (МКС) состоится 23 марта. На борту Dragon находится около трех тонн грузов, включая продукты питания и научное оборудование. Произведенный запуск стал 30-м коммерческим для Dragon в рамках контракта НАСА и американской компании SpaceX.

Ранее был отменен пуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-25» к МКС.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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