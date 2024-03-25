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ЦАМТО

Рособоронэкспорт предлагает полный спектр комплектующих для тюнинга стрелкового оружия

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Стенд Рособоронэкспорта на XXIV Международной выставке "Интерполитех - 2020" в Москве
Стенд Рособоронэкспорта на XXIV Международной выставке "Интерполитех - 2020" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 22 марта. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) продвигает на мировом рынке широкий ассортимент комплектующих российского производства для индивидуальной настройки гражданского и служебного стрелкового оружия.

"Рособоронэкспорт собрал в своем экспортном каталоге полный спектр элементов тюнинга, способных значительно повысить показатели эргономики, кучности, надежности и функциональности стрелкового оружия. Для большинства образцов российского оружия подобрано более 10 вариантов компоновок под конкретные задачи заказчиков, которыми могут выступать специальные подразделения различных силовых структур, частные охранные предприятия, спортсмены и охотники, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Предлагаемая нами продукция имеет положительный опыт использования специалистами Национальной гвардии, Министерства обороны и Министерства внутренних дел России".

В подборке предлагаемых компанией изделий – дульные тормоза компенсаторы и дульные устройства, цевья, сошки и рукоятки, кронштейны и крышки ствольной коробки с планками Пикатинни, пистолетные рукоятки, приклады, магазины. Для удобства их монтажа российские предприятия разработали переходники, фиксаторы и специализированные инструменты. Производство находится в России и не зависит от поставок из-за рубежа. Среди производителей, продукцию которых Рособоронэкспорт предлагает на внешнем рынке, – входящий в Ростех Концерн "Калашников", а также компании PUFGUN, "Зенитка", Rotor-43.

Тюнинг предыдущих поколений стрелкового оружия позволяет устанавливать на них все современные оптические приборы, улучшающие обзор в условиях ограниченной видимости или дальних дистанций. Российские предприятия промышленности разрабатывают и производят полный спектр оптических приборов, включая коллиматорные прицелы, дневные прицелы, очки, монокуляры, предобъективные насадки ночного видения, тепловизоры, тепловизионные насадки и другие виды оптики. Рособоронэкспорт имеет успешный опыт продвижения на мировой рынок оптики производства входящего в Ростех холдинга "Швабе", брендов "Инфратех" и "Дедал".

Для подстройки оружия под конкретного стрелка Рособоронэкспорт предлагает различные тактические устройства: фонари, лазерные целеуказатели и выносные кнопки управления. Это современные средства, предназначенные для прицеливания с использованием приборов ночного видения и освещения пространства в темное время суток или в местах без источника света, значительно повышающие готовность к стрельбе. Также эргономику и эффективность оружия значительно повышают такие дополнительные элементы как переводчики огня, предохранители и рукояти затвора.

Дизайн всех элементов тюнинга разработан в тесном взаимодействии с эксплуатантами оружия с учетом их применения в реальных условиях. Ряд комплектующих был доработан производителями с учетом обратной связи непосредственно от стрелков и максимально соответствует современным требованиям по эргономике, тактико-техническим и эксплуатационным характеристикам.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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