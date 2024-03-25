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ТАСС

В Британии 10 украинских пилотов завершили базовое обучение управлению F-16

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: topwar.ru

Как сообщили в правительстве Соединенного Королевства, теперь группа перейдет на курсы повышения квалификации, проводимые ВВС Франции

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. 10 пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16, который был организован британскими ВВС. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Соединенного Королевства.

В декабре МО Великобритании сообщило, что группа из шести военнослужащих ВСУ завершила базовый курс по обучению полетным навыкам на истребителях F-16 и приступила к тренировочным полетам в Дании.

"10 пилотов прошли базовую летную, наземную школу и языковую подготовку в Великобритании", - отмечается в пресс-релизе. - Теперь группа перейдет на курсы повышения квалификации, проводимые ВВС Франции, прежде чем научится управлять истребителями F-16".

Британские инструкторы "обучали пилотов общему управлению самолетом, пилотированию по приборам, навигации на малых высотах и полетам в продвинутом строю", уточняется в сообщении. Они также прошли курс обучения английскому языку в интересах "взаимодействия с [пилотами] ВВС НАТО, поскольку английский является стандартным международным языком полетов".

Украина давно просит западных союзников передать ей F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб.

Как заявила ранее на этой неделе и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, голландцы передадут Украине первые американские истребители F-16 во второй половине 2024 года. В распоряжении Нидерландов находятся 42 истребителя F-16, которые заменены на более современные F-35. Амстердам готов передать Киеву до 24 самолетов, а остальные 18 будут использоваться для подготовки пилотов.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребителей F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у Вооруженных сил Украины будут гореть так же, как немецкие танки Leopard. 

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