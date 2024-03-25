На Украине испугались последствий отчаянной тактики ВСУ

«Страна»: ВСУ вынуждены для видимости оборонять самые уязвимые позиции

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены бросать силы на удержание даже самых уязвимых позиций, чтобы сохранить видимость успешной обороны, сообщило 22 марта украинское издание «Страна.ua».

«После падения Авдеевки и последующего отступления еще из ряда населенных пунктов <...> вопрос удержания позиций любой ценой с политической точки зрения стал крайне важным», — говорится в сообщении.

По данным издания, перед ВСУ поставлена задача показать, что обвала фронта не произошло. Для этого приходится задействовать резервы для противостояния российским силам на не слишком важных участках. Журналисты назвали тактику бессмысленной, так как украинские силы меньше российских.

«Стратегия изматывания <...> может сработать не в пользу Украины», — отмечается в материале.

Ранее, 21 марта, в Пентагоне заявили, что ВСУ вынуждены «принимать трудные решения» об отходе с некоторых позиций, поскольку они не способны противостоять российской армии без финансирования со стороны США. При этом 20 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что финансирование из США может поступить уже в этом месяце. По его словам, украинские чиновники ведут «активный диалог» с членами конгресса от обеих партий.

11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025 году должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024 год.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.