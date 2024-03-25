Войти
ТАСС

FT: США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре РФ

234
0
0
Дым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска
Дым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска.
Источник изображения: © РИА Новости

По сведениям газеты, цель украинских ударов, в частности, заключается в том, чтобы сократить финансирование военных действий России за счет снижения доходов в энергетической сфере

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты требуют от Украины остановить удары по энергетической инфраструктуре России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как указали собеседники издания, США предупредили Киев, что удары беспилотников по российским предприятиям энергетического сектора могут привести к росту мировых цен на нефть. Кроме того, как пишет FT, Вашингтон опасается, что Россия может нанести ответный удар по инфраструктуре противника, на которую в том числе полагаются западные страны. К ним относится, например, нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, которым пользуются западные предприятия, включая американские нефтяные компании ExxonMobil и Chevron.

"Мы не поощряем и не поддерживаем атаки по территории России", - приводит FT комментарий представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

По информации газеты, цель украинских ударов заключается в том, чтобы сократить финансирование военных действий России за счет снижения доходов в энергетической сфере, а также в том, чтобы подтолкнуть США к одобрению нового пакета военной помощи.

Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. В некоторых случаях их целями становились предприятия топливно-энергетического комплекса, в том числе нефтеперерабатывающие заводы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.08.2007
"МАКС-2007": новинки, сюрпризы, рекорды
22.08.2007
Авиакосмический слет. В Жуковском открылся МАКС-2007
21.08.2007
Россия окружает себя "Печорой"
21.06.2007
Московский НПК "Авионика" предлагает в Ле Бурже новейшие системы управления многоцелевыми самолетами и вертолетами
25.05.2007
БЕНЕФИС РОССИИ В МИНСКЕ
26.03.2007
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Россия готовит асимметричный ответ НАТО
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 09:21
  • 311
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 04:31
  • 14
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 04:22
  • 3
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM
  • 24.03 12:12
  • 54
Х-101/Х-102 не вмещаются в бомбоотсек Ту-95МС
  • 24.03 11:55
  • 291
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.03 21:40
  • 0
Об эскалации в Черном море
  • 23.03 18:51
  • 4
Ответ Воину3D, и ему подобным. Не потому, что они того стОят - просто тема важная. :)