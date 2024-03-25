Американская пресса: Истребитель F-35 не получит новый двигатель в ближайшее время

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Истребители пятого поколения F-35 производства США в ближайшее время так и не обзаведутся новыми двигателями. Об этом пишет американская пресса, ссылаясь на принятое Конгрессом США решение о расходах на 2024 финансовый год.

В соответствии с текстом соглашения, законодатели выделяют 280 миллионов долларов на разработку двигателей. Эти деньги преимущественно будут направлены компаниям Pratt и GE Aerospace, разрабатывающим прототипы силовых установок для самолетов.

Как сообщает пресса, фактически утвержденное конгрессменами соглашение не поддерживает установку нового двигателя на истребители F-35 и, более того, по факту запрещает подобную интеграцию альтернативных двигателей на эти самолеты. Выделяемые компаниям оборонно-промышленного комплекса средства предназначаются исключительно для финансирования разработок по дальнейшему совершенствованию двигателей.

Ранее американские власти долго размышляли над тем, есть ли смысл осуществлять модернизацию двигателя Pratt или выбрать иные пути решения проблемы. В конечном итоге было решено отказаться от двигателей AETP как от несовместимых со всеми тремя вариантами истребителя-невидимки, да еще и слишком дорогими в эксплуатации.

Кстати, из-за ситуации с двигателями даже возник примечательный спор между производителем самолетов F-35 компанией Lockheed Martin и компанией Pratt. Представитель Lockheed заявил, что желает видеть на самолетах новые двигатели, но такое утверждение ожидаемо привело к негативной реакции со стороны компании Pratt.

В конечном итоге, в Конгрессе США все же засомневались в целесообразности установки новых двигателей. Председатель Подкомитета по защите ассигнований Палаты представителей Кен Калверт, республиканец от Калифорнии, подчеркнул, что в Конгрессе не собираются заменять существующий двигатель Pratt & Whitney.