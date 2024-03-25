Naval Group приступила к строительству ПЛАРБ SNLE 3G для ВМС Франции

ЦАМТО, 22 марта. Naval Group объявила о состоявшейся 20 марта на верфи в Шербуре церемонии резки первой стали для прочного корпуса головной ПЛАРБ третьего поколения SNLE 3G (Sous-marin Nucleaire Lanceur d'Engins de 3e Generation).

Данное мероприятие знаменует начало производства корпусов для подводных лодок, которые ВМС Франции будут использовать в качестве средства ядерного сдерживания до конца XXI века.

ПЛАРБ являются основным компонентом морских стратегических сил (Force Oceanique Strategique – FOST) Франции, обеспечивая функцию ядерного сдерживания на море. В настоящее время в состав данного компонента сил ядерного сдерживания входят четыре ПЛАРБ класса "Триумфан" ("Триумфан", "Темерер", "Виджилан" и "Террибль").

Инициированная в феврале 2021 года программа SNLE 3G реализуется под руководством Генеральной дирекции по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA), действующей совместно с Комиссариатом по ядерной энергии и альтернативным видам энергии (Commissariat a l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives), при участии Naval Group, которая отвечает за проектирование и строительство подводных лодок, и TechnicAtome, отвечающей за разработку и поставку нового водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР) K22.

Заключенный в феврале 2021 года DGA c Naval Group первый долгосрочный контракт предусматривает разработку рабочего проекта, а также закупки комплектующих с длительными сроками изготовления, производство компонентов прочного корпуса и реакторного отсека для первой ПЛАРБ SNLE 3G, адаптацию производственной инфраструктуры Naval Group для постройки подлодок. Соглашение предполагает финансирование программы до конца 2025 года.

Планируется, что четыре подводные лодки SNLE 3G заменят состоящие на вооружении ВМС Франции ПЛАРБ типа "Триумфан", начиная с середины 2030-х годов. Принятие на вооружение головной подлодки серии предварительно запланировано на 2035 год. Три последующие ПЛАРБ должны быть поставлены с интервалом в пять лет.

Naval Group уже заключила несколько контрактов на поставку компонентов подводных лодок с компаниями-субподрядчиками. Производство основных компонентов реакторного отсека и энергетической установки первой ПЛАРБ ведется на предприятии Naval Group в Нант-Эндр.

Naval Group обладает большим опытом строительства подводных лодок на верфи в Шербуре. По заявлению компании, в рамках проекта SNLE 3G она построит самую большую подводную лодку во Франции, полностью соответствующую требованиям ВМС страны.

Отличиями ПЛАРБ 3G от предшественниц станут: расширенные возможности обнаружения противника за счет оснащения высокотехнологичными датчиками; малозаметность, улучшенная гидродинамика и маневренность; оснащение высокоэффективным вооружением и боевой системой, позволяющими выполнять задачи сдерживания до конца 2080-х годов; высокий уровень ядерной безопасности; современные стандарты размещения моряков на борту.

Предполагается, что длина SNLE 3G составит около 150 м, ширина – около 13 м, подводное водоизмещение – более 15 тыс. т, скорость в подводном положении – около 25 узлов. ПЛАРБ сможет нести 16 БРПЛ M51 последней версии.

Состоящие на вооружении ВМС Франции ПЛАРБ класса "Триумфан" (SNLE 2G), которые планируется эксплуатировать до 2050-х годов, также получат ряд инноваций, разработанных для SNLE 3G, в период их плановой модернизации.