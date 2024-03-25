СМИ: войска Франции и Польши не способны помочь Украине победить российскую армию

По мнению китайских экспертов, отправка европейских войск на Украину нанесет существенный ущерб авторитету администраций всех крупных западных государств

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Прямая поддержка Евросоюза Украине, в частности, отправка французских и польских войск на линию фронта, не помогут Киеву победить российскую армию. Такую точку зрения приводит газета Global Times со ссылкой на мнение политологов КНР.

"Что касается отправки европейских войск для борьбы с русскими на Украине, китайские эксперты заявили, что подкрепление из таких стран, как Франция и Польша, может лишь посодействовать Киеву в плане усиления линии обороны, однако оно не способно победить российские войска и вернуть утраченные территории", - говорится в статье издания.

Как полагает аналитик Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн, большое влияние на украинский конфликт окажут предстоящие президентские выборы в США. Его коллега из Института Китая при Фуданьском университете Сун Лучжэн считает, что Западу, "если он не сможет помешать России одержать новые победы на поле боя", скорее всего, придется "смириться с реальностью".

"Прямое военное вмешательство приведет к эскалации до ужасающего уровня", - уточнил он.

Китайские эксперты подчеркивают, что отправка европейских войск на Украину нанесет существенный ущерб авторитету администраций всех крупных западных государств. Кроме того, как отмечается, лидерам этих стран придется возложить на себя за это ответственность, а также быть готовыми к усилению оппозиционных настроений.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что власти Франции рассматривают возможность отправки европейской военной миссии в приграничные с Белоруссией районы Украины. По его словам, Париж якобы хочет создать коалицию союзников, куда, вероятно, войдут Польша и страны Балтии.