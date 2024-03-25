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Военное обозрение

«Трёхтонники» идут на фронт: ФАБ-3000 способны помочь с изоляцией ТВД уничтожением мостов

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Источник изображения: topwar.ru

После известий о том, что российская военная промышленность наращивает обороты по выпуску мощнейших авиационных бомб ФАБ-3000, военные эксперты обсуждают возможные варианты развития события в следствия их применения. Основной упор в размышлениях по этому поводу делается на то, что применять «трёхтонники», идущие на фронт, по украинским полевым позициям ВКС России, конечно, не будут. А вот вариант для изоляции («локализации») театра военных действий методом уничтожения мостов через реки – вполне.

Сегодня в экспертной среде продолжаются споры о том, почему Россия часто не уничтожает мосты, по которым идёт снабжение войск противника на фронте. А если и уничтожает, то в крайнем случае – как, например, было на днях в Сумской области – был уничтожен мост через реку Ворсклица, когда боевики ГУР атаковали Белгородскую область.

Причём зачастую своеобразные претензии высказываются в связи с тем, что даже при ударе по мосту он не разрушается так, чтобы его восстановление было невозможно как минимум в ближайшие месяцы. И всё это на фоне того, что киевский режим и его западные спонсоры постоянно угрожают уничтожить Крымский мост, и притом, что ВСУ уже атаковали мосты, которые соединяют Крымский полуостров с Херсонской областью.

Таким образом, ФАБ-3000 может стать действительно грозным оружием против мостов, находящихся на тех, подконтрольных киевскому режиму, территориях, которые для таких бомб, оснащённых УМПК, досягаемы. То есть, это могут быть мосты на глубине примерно до 60 км. В стратегическом смысле глубина не велика, но для того, чтобы ограничить ТВД и лишить противника возможности оперативной переброски сил, средств и снабжения – вариант.

Также ФАБ-3000 - действенное средство против украинских укрепов, которые пытаются создавать войска противника после потери Авдеевки.

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Страны
Россия
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