Австралия планирует отправить новую партию беспилотников для войск Украины

Министр обороны Австралии Ричард Марлз, министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Министр обороны Ричард Марлз считает, что это сможет изменить ситуацию на поле боя

СИДНЕЙ, 22 марта. /ТАСС/. Австралия намерена поставить Украине беспилотные летательные аппараты, чтобы помочь переломить ситуацию в зоне боевых действий. Об этом сообщил министр обороны Ричард Марлз.

"Дроны - это сфера, где у нас есть реальный опыт и возможности, они, как мы думаем, могут изменить ситуацию [на поле боя] к лучшему. Мы хотим внести значимый вклад и поддержать Украину именно тем, что поможет изменить положение, <…> с учетом ключевой роли беспилотных летательных аппаратов в этом конфликте", - сказал Марлз в эфире телеканала ABC.

Министр уточнил, что официально решение о поставке БПЛА Киеву будет принято в "течение предстоящих недель и месяцев", как только в Минобороны Австралии определят размер партии.

Общая сумма средств, выделенных Канберрой на помощь Киеву, превышает 960 млн австралийских долларов ($625 млн). Из них более 780 млн австралийских долларов (около $510 млн) были израсходованы непосредственно на закупку оружия и боеприпасов. Кроме этого, Австралия отправила на Украину 120 бронетранспортеров Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, противотанковое оружие и беспилотники.