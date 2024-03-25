Крылатая ракета Х-22«Буря»: китайская оценка по опыту СВО.

Тяжелая сверхзвуковая противокорабельная ракета X-22 «Буря» – боеприпас большой дальности, разработанный советским МКБ «Радуга» в начале 1960-х годов. Крылатая ракета Х-22 принята на вооружение в 1968 году и впоследствии неоднократно модернизировалась.

Подготовка ракеты Х-22 к вылету

ПКР Х-22 разрабатывалась для уничтожения авианосной боевой группы ВМС США. Ракета имеет в своем корпусе большое количество взрывчатого вещества, тем самым при попадании в авианосец может нанести ему значительный ущерб. На Западе российскую ракету Х-22 прозвали «убийцей авианосцев».

В начальной стадии производства существовало всего две модели этой ракеты, Х-22 с обычной боевой частью (БЧ) и Х-22Н с ядерной БЧ мощностью 350-1000 килотонн.

В середине 1970-х годов была разработана противорадиолокационная ракета Х-22П для поражения РЛС.

В 1970-х годах ракета Х-22 была модернизирован до стандарта Х-22М и Х-22МА, в которых были увеличены угол атаки и дальность стрельбы, а также улучшен канал передачи цифровых данных. Радикально модернизированная обычная/ядерная версия Х-22 отличается улучшенным ракетным двигателем и новой радиолокационной головкой самонаведения (ГСН). что позволяет развить скоростью до 5 Махов и обеспечивает дальность поражения цели до 1000 км.

Общее устройство крылатой ракеты Х-22

За годы холодной войны СССР изготовил не менее 3000 ПРК типа Х-22, большая часть которых была развернута на территории современной Украины вместе с бомбардировщиками Ту-22. Большинство ракет Х-22, оставшиеся на вооружении ВС РФ, были списаны из-за невозможности их обслуживания после распада СССР, и лишь небольшая часть сохранилась.

В 2000 году Украина вернула России 386 крылатых ракет Х-22 в качестве списания своего исторического долга. Позднее, в 2018 году, 32 ракеты Х-22 были отремонтированы и соответствующим образом модернизированы до уровня Х-22МА. Таким образом, можно утверждать, что перед началом специальной военной операции в России оказалось сосредоточено, как минимум, 400 ракет Х-22.

Основные ТТХ крылатой ракеты Х-22 «Буря»

ПКР X-22 имеет длину 11,65 м и диаметр около 0,92 м. Масса изделия достигает 5800 кг. Ракета Х-22 способна нести как БЧ с бризантным ВВ массой 1000 кг, так и ядерные БЧ массой от 350 килотонн до 1 мегатонны.

Рассматриваемая ракета оснащена жидкостным ракетным двигателем, работающим на топливе TG-02 (Tonka-250) и IRFNA, что позволяет развить в полете скорость до 4,6 МАХ. Дальность стрельбы Х-22 составляла 400 км, в модификации Х-22МА (А – активная радиолокационная ГСН ) данный показатель увеличен до 600 км. В целом, китайские аналитики оценивают дальность ракеты Х-22 как «недостаточную для современного времени».

Ракета Х-22МА (стоимость по разным расчетам варьируется от 400 тыс. до 1 млн.долл. США) оснащена системой автоматического пилотирования, в блок памяти которой записываются координаты цели и маршрут полета с учетом рельефа местности, поскольку ПКР способна выполнять полет на малых высотах. На удалении 50 км от цели включается активная РЛС, которая обеспечивает круговое вероятное отклонение (КВО) до 100 м.

Стрельба ракетой Х-22МА может вестись как в маловысотном, так и в высотном режимах. Если цель находится на достаточно большом удалении, то боеприпас пикирует с высоты 27000 м и атакует объект противника со скоростью 4,6 Маха. Если цель находится на малой дальности, то ракета набирает высоту 12000 м и атакует объект противника со скоростью 3,5 Маха.

Основными носителями ракеты Х-22/М/МА являются бомбардировщики Ту-22М3. Самолет способен нести до трех ракет тип Х-22 (при этом дальность полета бомбардировщика снижается на 50%), одну под фюзеляжем (кронштейн БД-45Ф) и две на пилонах под крыльями (кронштейн БД-45К). На практике же бомбардировщики берут не более двух ракет.

Ракеты Х-22 на подвеске стратегического бомбардировщика Ту 22-М3

Замечания к боевым свойствам ракеты Х-22

Китайские специалисты отмечают невысокую точность крылатой ракеты Х-22 по сравнению с современными ракетами «Калибр» и «Искандер». КВО составляет около 100 м. Однако ВС РФ в ходе СВО применяют ракеты Х-22 в основном для нанесения ударов по крупномасштабным целям (склады вооружения и военной техники, железнодорожные станции, ж/д мосты и туннели), что компенсирует данный недостаток благодаря высокой проникающей способности Х-22МА и высокому огневому могуществу. По последнему показателю Х-22МА превосходит 3М14 «Калибр» и «Искандер» почти в два раза.

Ракета Х-22 несколько уступает современным твердотопливным ракетам по надежности, так как в её конструкции используется жидкостный ракетный двигатель, а в топливе содержатся токсичные и коррозионно активные компоненты.

В августе 2000 года были проведены испытательные и учебные пуски ракет Х-22, переданных Украиной, с СБ Ту-22М3:

три ракеты Х-22 поразили заданные цели,

две попали в баржу-мишень,

одна была сбита истребителем Су-27, выполнявшим учения по перехвату.

Во время пусковых испытаний Х-22 на Читинском полигоне в сентябре 2002 года из-за сбоя в наведении одна ракета упала в Монголии. В ходе другого эксперимента Х-22 упала на территорию Казахстана.

Боевое применение крылатых ракет X-22

Ракеты Х-22, запускаемые СБ Ту-22М3, обычно поражают нефтебазы, склады, заводы и другую стратегическую инфраструктуру. В последнее время наблюдается тенденция к массированным ударам ракетами Х-22, что значительно снижает эффективность работы ПВО ВСУ.

9 мая 2022 года три СБ Ту-22М3 осуществили пуск семи (по другим данным шести) ракет Х-22 по ТЦ «Ривьера» (юг Украины, г. Одесса), используемому ВСУ как склад боеприпасов. Цель была поражена. ПВО ВСУ не смогли перехватить ни одной Х-22МА

В тот же день три СБ Ту-22М3 нанесли удар шестью ракетами по объектам ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.

12 мая от 8 до 12 КР Х-22МА (запущены из воздушного района у г.Курск) поразили крупнейший на Украине НПЗ, находившийся на северной окраине Кременчуга в Полтавской области.

20 мая ВС РФ осуществили пуск двух КР Х-22, нанеся серьезные повреждения зданию Лозовского дворца культуры в Харьковской области, используемого ВСУ как «склад боеприпасов» и узел разведки. По данным китайских источников, в результате данного удара погибло около 50 офицеров Главного уравления разведки ВС Украины.

3 июня 10 ракетами Х-22 были обстреляны объекты в Киевской и Львовской областях.

18 июня три КР Х-22 поразили нефтебазу в Новомосковске Днепропетровской области.

23 июня тремя КР Х-22 были уничтожены топливный склад и объект промышленной инфраструктуры в г. Николаев.

25 июня с 6-ти СБ Ту-22М3 (взлетели с АвБ Шайковка (РФ) и затем проследовали в воздушное пространство Белоруссии) были запущены 12 КР Х-22МА (район пуска находится в 60 км от украино-белорусской границы) для поражения целей в таких городах, как Чернигов, Киев, Сумы и Житомир. В результате был уничтожен 169-й учебно-тренировочный центр «Десна» в Чернигове, в котором проходит подготовку личный состав ВСУ, а также военные базы и объекты под Житомиром. Уничтожено и ранено около 1000 военнослужащих противника.

Удар КР Х-22 по Кременчугу, зафиксированный видеокамерой

27 июня СБ Ту-22М3 (взлет был осуществлен с АвБ Шайковка, Калужская область) выпустил две КР Х-22МА, одна из которых попала в торговый центр, находившийся в г. Кременчуг Полтавской области, который использовался как пункт накопления вооружения и военной техники из стран НАТО.

Китайские аналитики считают, что основной целью поражения являлись Кременчугский завод дорожного машиностроения, в котором происходит обслуживание украинской военной техники, либо Железнодорожный вокзал, являющийся ключевым узлом украинской военной логистики. Вторая ракета Х-22МА взорвалась около Кременчугского завода. Таким образом, пуск ракет Х-22 оценивается как промах.

Пуски крылатых ракет Х-22 осуществлялись также в течение июля и августа 2022 года.

КР Х-22, выпущенными 11 сентября с Ту-22М3, были нанесены несколько ударов по целям в юго-западных регионах Украины.

Кроме того, ВКС РФ применяли Х-22МА в рамках ударов по объектам ВСУ 7 и 10 октября, 20 ноября и 7 декабря 2022 года.

В ходе СВО имели место и неудачные пуски крылатых ракеты Х-22. Так, 30 мая над Одессой ПВО ВСУ сбита одну ракету Х-22, а 25 июня в Киевской области были сбиты две ракеты Х-22.

Общая оценка значения крылатой ракеты Х-22

Китайские специалисты отмечают, что ПКР Х-22 находится на вооружении в России уже почти 60 лет и, таким образом, является наиболее устаревшим из подобных изделий в России.

По мнению специалистов стран НАТО, ВС РФ применяют ракеты Х-22 для уничтожения наземных целей из-за нехватки высокоточных современных ракет. Однако, китайские аналитики опровергают данное предположение и сходятся во мнении, что оценки западных военных о состоянии арсеналов ВС РФ не адекватны.

Одной из причин применения ракеты Х-22 для ударов с воздуха по наземным целям является необходимость протестировать возможности ракеты и создать подобную ей ракету класса «воздух-поверхность», для чего уже производятся необходимые эксперименты.

Второй возможной причиной использования ракет Х-22МА в ходе СВО является необходимость выгодного избавления от ракет старой модификации, оставшихся со времен СССР.

К преимуществам ракеты Х-22, продемонстрированным в ходе СВО, китайские специалисты относят:

высокую мощность (оценивается как самая мощная ПКР, стоящая на вооружении ВС РФ),

способность эффективно проникать в зону действия ПВО противника (считается, что Х-22 способна прорвать систему ПРО США «Иджис» (Aegis), что делает систему ПРО ВСУ малоэффективной в перехвате ракет Х-22), что подтверждается малой долей перехваченных ракет.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что применение крылатых ракет Х-22 в ходе возможных конфликтов с США было бы малоэффективным, однако, в ходе СВО применение Х-22 можно считать достаточно действенным. Отмечается необходимость модернизации Х-22 для возможности эффективной атаки наземных целей.

По материалам китайских профильных специализированных изданий