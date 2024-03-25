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ТАСС

Индия провела успешное испытание многоразовой ракеты-носителя RLV-LEX

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Шаттл RLV-LEX
Шаттл RLV-LEX.
Источник изображения: Internet

Это было уже второе испытание ракеты, первое прошло в апреле 2023 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 марта. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) осуществила успешную посадку в автономном режиме прототипа многоразовой ракеты-носителя RLV LEX-02. Об этом ISRO сообщила в пресс-релизе.

Впервые ISRO испытала RLV в апреле 2023 года. Второе испытание состоялось в пятницу около 07:10 местного времени (4:40 мск) на авиационном полигоне близ города Читрадурга в штате Карнатака. Серия шаттлов RLV-LEX является прототипом будущей многоразовой ракеты-носителя, которые используются для отработки посадки аппарата.

"RLV LEX-02 продемонстрировала возможности автономной посадки RLV в нестандартных стартовых условиях после сброса с вертолета. RLV пришлось совершать сложные маневры, корректировать как боковое отклонение, так и дальность полета и в итоге совершить посадку в полностью автономном режиме", - говорится в сообщении ведомства.

Как и в 2023 году, аппарат, получивший название Pushpak, был сброшен с вертолета ВВС Индии Chinook с высоты 4,5 км и с дистанции в 4 км от посадочной полосы. "Он приземлился точно на посадочную полосу и задействовал тормозной парашют, посадочную тормозную систему и систему рулежки для остановки. В рамках этой миссии были успешно воссозданы условия посадки RLV, возвращающейся из космоса и движущейся на высокой скорости", - уточнили в ISRO. В ведомстве отметили, что таким образом специалисты смогли в очередной раз проверить работу разработанных в Индии технологий, используемых в RLV - систем навигации, торможения, контроля полета, посадки. Кроме того, ISRO подчеркивает, что для миссии RLV LEX-02 использовался корпус от предыдущей аналогичной миссии вместе с системой контроля полета, что показало возможность повторного использования подобных аппаратов.

Индия ведет в последние несколько лет разработку многоразовых космических систем. В 2019 году ISRO сообщила, что в перспективе намерена добиться возвращения первой и второй ступеней ракет, чтобы их можно было использовать повторно, что позволит сократить расходы на космические пуски и выводить в космос более тяжелую полезную нагрузку. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
CH-47 "Чинук"
Компании
ISRO
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