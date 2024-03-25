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ТАСС

Китай выступил за мирную конференцию, признаваемую РФ и Украиной

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Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй
Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Благодаря такому формату можно будет "гарантировать успех и получить результаты", считает спецпредставитель КНР Ли Хуэй

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Китайские власти считают необходимым организовать мирную конференцию, которую в равной степени будут признавать и Россия, и Украина. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

"Наша позиция [по поводу проведения мирной конференции] заключается в следующем: мы надеемся на [формат] международного сотрудничества, который будут признавать и Россия, и Украина, в котором все стороны будут участвовать на равноправной основе, справедливо обсуждать все предлагаемые проекты", - подчеркнул он на брифинге, комментируя возможность проведения мирной конференции в Швейцарии.

Китайский дипломат добавил, что Пекин предлагает провести международную мирную конференцию в таком формате не потому, что стремится оказать поддержку той или иной стороне, а "для того, чтобы гарантировать успех и получить результаты от этого мероприятия".

Ранее Берн позитивно отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о проведении на территории Швейцарии мирной конференции высокого уровня. Швейцарская сторона намерена созвать ее до начала лета на министерском уровне. 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не примет участия, даже если поступит приглашение, поскольку фактически это мероприятие будет посвящено продвижению ультимативной "формулы Зеленского". 

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Страны
Китай
Россия
Украина
Швейцария
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