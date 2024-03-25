"Или бедные, или нерешительные". Эксперты охарактеризовали союзников Киева (The Economist, Великобритания)

The Economist: для помощи Украине странам ЕС не хватает денег и амбиций

Европейские союзники Украины слабы и нерешительны, пишет Economist. Киеву нужны сторонники с большими военными бюджетами, которые твердо его поддерживают. Сейчас же его союзники или слишком малы, или слишком бедны, или слишком нерешительны, чтобы использовать свою мощь.

В поисках идеального партнера, чтобы сорвать российскую спецоперацию

Идеальный европеец, как говорится в саркастической шутке, должен водить машину, как француз, готовить, как голландец, быть таким же организованным, как грек, и обладать таким же чувством юмора, как немец. Вариант этой шутки может преследовать тех, кто пытается найти идеального союзника для Украины в борьбе с Россией. Представьте себе страну размером с Латвию, с бюджетными проблемами разорившихся итальянцев, готовностью подыграть Кремлю любящих его венгров и военной промышленностью нейтральной Ирландии. Увы, это близко к реальности сегодняшней Европы. Украине нужны союзники, которые имеют большие военные бюджеты и решительно находятся на ее стороне. А при нынешнем положении дел подходящие страны либо слишком малы, чтобы иметь какое-то значение, либо слишком бедны, чтобы помочь Украине, либо слишком нерешительны, чтобы использовать свою мощь. Если только все эти три характеристики не сходятся на многих из них. Новый подход к поиску путей объединения 27 стран ЕС в одного крупного и решительного союзника, конечно, необходим, но весьма труднодостижим.

Государственной мудрости в Европе катастрофически не хватает. Саммит лидеров ЕС, который начнется 21 марта, будет наполнен обильными сотрясениями воздуха о непоколебимой поддержке Украины со стороны Европы, но не более того. Настроение перед совещанием было мрачным. То, что превратилось в войну на истощение, похоже, повернулось в пользу России, чья экономика оказалась устойчивой к западным санкциям. Поддержка со стороны Европы и Америки помогла сохранить платежеспособность украинского государства и жизни его солдат в бою. Но теперь нехватка артиллерийских снарядов, поставки которых Европа обещала, но которые никак не может отправить Киеву, означает, что насущной целью Украины является удержание линии фронта, а не контрнаступление, которое могло бы заставить Россию просить мира. Хуже того, если Дональд Трамп победит на американских выборах в ноябре, Европа может остаться с перспективой отбиваться от России в одиночку. В попытке оживить Европу президент Франции Эммануэль Макрон зашел так далеко, что предположил, что некоторые страны НАТО могут отправить войска на Украину, что вызвало одновременные вопли энтузиазма, паники и насмешек.

На бумаге европейцы должны быть в состоянии оказать Украине более чем достаточную поддержку. 30 европейских стран, входящих в НАТО, вместе взятые, имеют второй по величине военный бюджет в мире (уступающий только американскому), значительно превосходя по оборонным расходам Россию. Их экономика больше американской. И по всему континенту сильно желание победы Украины. Европейцев пугает мысль о том, что Владимир Путин якобы не удовлетворится вхождением на территорию только одного своего соседа.

Проблема состоит в том, что качества, необходимые хорошему союзнику, распределены в Европе неравномерно. Большинство наиболее активных сторонников Украины одновременно являются и самыми маленькими странами НАТО, будь то страны Балтии или Северной Европы. Возьмем, к примеру, Эстонию, которая входит в число стран ЕС с крупнейшими расходами на оборону по доле ВВП. Ее здоровые государственные финансы означают, что она может сдержать свое слово: Эстония оказывает самую большую помощь Украине на душу своего населения среди всех стран ЕС. Но на этом все и кончается, учитывая, что эстонцев всего-то 1,4 миллиона человек. Кая Каллас, премьер-министр, хочет, чтобы все союзники Украины потратили дополнительные 0,25% ВВП на отпор России. Ведь деньги, поступающие из самой Эстонии, позволят профинансировать ничтожное количество снарядов, достаточных только для того, чтобы Украина смогла противостоять двухдневным артиллерийским обстрелам со стороны армии России. Один из членов ЕС, Чешская Республика, поразил своей оперативностью. За последние недели ей удалось добыть 800 тысяч артиллерийских снарядов со всего мира — достаточно, чтобы сравниться с тем, что расходует Россия в течение трех месяцев.

Некоторые страны больше по размерам, но им не хватает здоровых государственных финансов, как в Эстонии. Общие расходы европейских членов НАТО на оборону в 2023 году были примерно на 65 миллиардов долларов меньше, чем они были бы, если бы все члены достигли минимального целевого показателя альянса в 2% ВВП. Более половины этого дефицита приходится на несколько стран с соотношением госдолга к ВВП в размере более 100%. Италия, Испания и Франция входят в число крупнейших стран ЕС, но в последние годы у них было мало финансовых возможностей для инвестирования в военную отрасль. Их вклад в помощь Украине совсем не впечатляет. Несмотря на всю риторику Макрона в прибалтийском стиле, объем военной помощи, которую Франция направила Украине, остается ничтожным (но более чем компенсируется качеством того, что отправляется, утверждают официальные лица в Париже, подчеркивая поставки гаубиц и крылатых ракет).

Одна из стран ЕС является большой по размеру и богатой и поэтому способна тратить много денег. Увы, Германия попала в колеблющийся лагерь. Ее канцлер Олаф Шольц наращивает расходы на оборону и пообещал выделить Украине много денег и военной техники. Но часто делает это с опозданием. Сначала он колебался по поводу отправки на Украину вообще какого-либо оружия, затем отложил поставку танков, теперь он выступает против поставок ракет "Таурус", которые, по мнению Украины, могут им помочь. Некоторых в партии Шольца, похоже, устраивает идея "замороженного конфликта" или выдвижения "голубиной" платформы на выборах в следующем году. Польша, пожалуй, единственная крупная платежеспособная страна, "ястребино" настроенная по отношению России, возглавила успешную кампанию по ограничению импорта украинских сельскохозяйственных товаров, тем самым мешая экономике своего союзника и стремясь умиротворить своих собственных фермеров.

Такие вот друзья

Если некоторым странам не хватает размеров, а другим – денег или амбиций, почему бы не объединить усилия? Схем в ЕС предостаточно, одна лучше другой. Новая программа "Европейского фонда мира", согласованная 18 марта, подразумевает поставки на Украину военного снаряжения на сумму пять миллиардов евро (5,4 миллиарда долларов). Но оказалось, что это частично переработанные бывшие в употреблении прошлые обязательства. Лучшая идея, выдвинутая Эстонией и теперь поддержанная Макроном, могла бы заключаться в том, чтобы Евросоюз совместно занял где-то 100 миллиардов евро, которые пошли бы на укрепление обороны блока. Это было бы повторением фонда ЕС Next Generation, предназначавшегося для борьбы с пандемией, стоимостью 750 миллиардов евро.

Такая схема могла бы превратить ЕС, по сути, в единого крупного, платежеспособного и потенциально амбициозного союзника Украины. Но на данный момент этой схеме сопротивляются более богатые страны, в основном на севере Европы, которые в конечном итоге и покрывают большую часть денег, взятых в долг ЕС (и которые согласились на пандемический фонд только в качестве разового платежа). Скептики опасаются, что крупный оборонный фонд станет заложником знакомого типа склероза, который случается с совместными проектами ЕС, часто под воздействием венгерского вето. Возможно, они правы. Но Украина, скорее всего, хотела бы иметь одного большого, пусть даже несовершенного союзника, предпочтя его множеству более мелких, каждый из которых по-своему несостоятелен.