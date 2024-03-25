Военный эксперт рассказал о преимуществах новых авиабомб ФАБ-3000

Военный эксперт Леонков рассказал о применении ФАБ-3000 для штурмов укрепленных объектов

Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 способна разрушить такие укрепления, которые не под силу пробить другим снарядам, а с новыми технологиями, разработанными в России, она окажется еще и высокоточной, что делает ее наличие огромным преимуществом в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал российский военный эксперт Алексей Леонков в интервью «РИА Новости» в пятницу, 22 марта.

«ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме «Азовстали». Но они были взяты из запасов, сделанных еще при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов», — рассказал специалист.

По его словам, сейчас производство этих боеприпасов не только в скором времени возобновится, но и будет вестись с применением современных технологий, которые позволят значительно улучшить показатели точности попадания снарядов. При использовании баллистических вычислителей сброса отклонение от цели у таких авиабомб будет минимальным.

Более того, боеприпасы можно будет оснастить универсальными модулями планирования и коррекции. Это означает, что снаряд можно будет запускать с такого расстояния, что самолет останется вне зоны досягаемости украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Таким образом, жизнь летчика будет вне угрозы, а боеприпас самостоятельно долетит до точки назначения.

«Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут еще страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции», — резюмировал Леонков.

Ранее, 21 марта, министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу доложили в ходе его визита на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Нижегородской области, что массовое производство фугасных авиационных бомб ФАБ-3000 уже организовано.

До этого, 10 марта, телеканал CNN сообщил, что применение Россией управляемых авиационных бомб весом 1,5 т (ФАБ-1500) на Украине привело к высокому уровню потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В материале отмечалось, что «у русских есть огромная мощь», которой можно разрушить оборонительные сооружения и вместе с тем увеличить потери украинской армии. По словам украинского военного, ФАБ-1500 наносят очень серьезный ущерб.

До этого, 3 марта, немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для газеты Bild сообщил, что российские войска эффективно уничтожают позиции ВСУ фугасными авиационными бомбами ФАБ-500. По мнению журналиста, залогом успеха российских сил является их господство в воздухе совместно с различными типами наземного вооружения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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