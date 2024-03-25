Новая версия разработанного специально для СВО дрона-камикадзе «Привет-82» вышла на этап испытаний

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Разработанный специально для СВО дрон-камикадзе "Привет-82" получит новую модификацию, испытания которой проводятся в настоящее время. Об этом сообщает Координационный центр помощи Новороссии (КЦПН).

18-19 марта в Великом Новгороде прошел слет разработчиков и производителей систем обнаружения и подавления БПЛА, где на второй день показали новую модификацию дрона-камикадзе "Привет-82", а также дрона-охотникапод названием "Осоед", который способен сбивать вражеские дроны, выстреливая в них специальной сетью. Пока подробностей по новым беспилотникам нет, оба проходят испытания.

Дрон-камикадзе "Привет-82" был разработан в КБ "Око" специально для СВО, в декабре прошлого года появилась информация, что беспилотник модернизирован с учетом опыта боевого применения. Новая версия под названием "Привет-82М1" получила возможность управления из укрытия, теперь оператор не находится на открытой местности.

Дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82" имеет дальность полета до 30 км, максимальная скорость - до 140 км/ч, крейсерская - 90 км/час. Полезная нагрузка - до 5,5 кг, может нести одну 82-мм минометную мину. Запускается с катапульты. Беспилотник применяется для уничтожения артиллерии, бронетехники, а также укреплений противника.

По дрону-охотнику "Осоед" данных пока мало, он создан на базе 9-дюймового FPV-дрона, способен действовать как днем, так и ночью. Сбивает вражеские беспилотники специальной сеткой, которая выстреливается с расстояния 5-6 метров. Скорость - 140 км/час, дальность - 4-5 км, время нахождения в воздухе - 24 минуты.