Подлодка «Волхов» в Японском море запустила ракету «Калибр» по береговой цели

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов» Тихоокеанского флота России выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса «Калибр» в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки. Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота показал фрагмент пуска и поражения цели ракетой в пятницу, 22 марта.

Ракетная стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район. В расчетное время ракета «Калибр» успешно поразила назначенную цель на тактическом поле «Сюркум», расположенном в Хабаровском крае.

Дальность стрельбы превысила 1 тыс. км. Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации.

21 марта Минобороны РФ сообщило, что отряд корветов Тихоокеанского флота провел учения с применением артиллерийской установки А-190 в заливе Петра Великого. В отряд вошли корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Громкий» и «Совершенный».

19 марта корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал, как моряки-подводники отмечали профессиональный праздник на боевом посту и учениях. Он отметил, что до того, как матросам разрешат взойти на борт подлодки, они проходят службу на суше.

До этого, 13 марта, корабли Военно-морского флота России в ходе учений провели электронные пуски ракет «Калибр» и «Москит» по имитирующим боевые суда мишеням в Балтийском море.