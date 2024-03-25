Эммисар КНР: диалог по Украине подтверждает высокий дух сотрудничества Китая и РФ

Ли Хуэй отметил, что российская сторона высоко ценит усилия, которые Пекин предпринимает для урегулирования конфликта

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Диалог Китая и РФ по украинской проблеме свидетельствует о высоком духе китайско-российского стратегического сотрудничества. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

"Обе стороны считают, что контакты, которые Китай и РФ поддерживают по проблеме Украины, в полной мере свидетельствуют о высоком духе китайско-российского стратегического сотрудничества", - сообщил он на брифинге с участием иностранных дипломатов и журналистов по итогам своей международной поездки с целью урегулирования украинского конфликта.

По словам спецпредставителя, российская сторона высоко ценит усилия, которые Пекин предпринимает для урегулирования конфликта. Он отметил, что, как и КНР, Россия готова решать эту проблему путем диалога.

Ли Хуэй напомнил, что Китай напрямую не вовлечен в противоречия, связанные с украинским кризисом. Он подчеркнул, что китайское правительство занимает объективную позицию по этому вопросу и будет стремиться к восстановлению мира в соответствии с инициативой, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином.

Ли Хуэй в первой половине марта в течение примерно 10 дней находился в поездке для оказания содействия урегулированию украинского конфликта. Сначала он нанес визит в Россию и провел встречу в Москве с заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным. В соответствии с оглашенным графиком китайский дипломат затем посетил штаб-квартиру ЕС, Польшу и Украину, Германию и Францию. Это второй раунд челночной дипломатии спецпредставителя, первый состоялся в мае 2023 года, когда он провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, дипломатами нескольких европейских стран и украинским президентом Владимиром Зеленским.