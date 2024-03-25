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В России разработали станок для применения пулемета Калашникова против дронов

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Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press
Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press.

В России разработали станок для применения пулемета Калашникова против БПЛА

Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева запатентовала станок для пулемета Калашникова модернизированного, который позволит использовать его против низколетящих беспилотные летательные аппараты (БПЛА) наравне с наземными целями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание к изобретению.

Цель разработки — создание простой и надежной конструкции станка для установки автомата. Она предполагает возможность вращения ствола оружия по горизонту на 360 градусов, по вертикали — от плюс 75 до минус 50 градусов в том числе применяя его против дронов.

В феврале стало известно, что состав запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) автомата Калашникова АК-12 планируют скорректировать по итогам поездки группы руководителей, конструкторов и специалистов в зону СВО.

В декабре 2023 года президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что поставки доработанных по опыту применения в ходе спецоперации автоматов Калашникова АК-12 начнут в январе 2024 года.

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
ПКМ
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
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