Эксперт рассказал, как будут применять ФАБ-3000

Эксперт Леонков: ФАБ-3000 будут применять для штурмов особо укрепленных районов

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Трёхтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, массовое производство которой налажено в России, обладает такой разрушительной силой, что её можно будет применять для штурмов особо укреплённых районов типа мариупольской "Азовстали", кроме того, новые технологии превратят её практически в высокоточное оружие, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.

"ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме "Азовстали". Но они были взяты из запасов, сделанных ещё при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укреплённых районов", - сказал Леонков.

Он уточнил, что возобновлённое производство будет вестись уже по современным технологиям, которые позволят использовать эти бомбы практически в качестве высокоточного оружия. Эксперт рассказал, что использование их в сочетании с баллистическими вычислителями сброса превратит ФАБ-3000 в "высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением".

Кроме того, если на трёхтонную бомбу поставить универсальный модуль планирования и коррекции, её можно будет сбрасывать с такого расстояния, которое позволит самолёту-носителю не входить в зону поражения противовоздушной обороны противника, добавил Леонков.

"Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут ещё страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции", - подчеркнул он.

Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

* Запрещенная в России террористическая организация