Войти
РИА Новости

Эксперт рассказал, как будут применять ФАБ-3000

259
0
0
Авиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000.
Источник изображения: © Минобороны России

Эксперт Леонков: ФАБ-3000 будут применять для штурмов особо укрепленных районов

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Трёхтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, массовое производство которой налажено в России, обладает такой разрушительной силой, что её можно будет применять для штурмов особо укреплённых районов типа мариупольской "Азовстали", кроме того, новые технологии превратят её практически в высокоточное оружие, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.

"ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме "Азовстали". Но они были взяты из запасов, сделанных ещё при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укреплённых районов", - сказал Леонков.

Он уточнил, что возобновлённое производство будет вестись уже по современным технологиям, которые позволят использовать эти бомбы практически в качестве высокоточного оружия. Эксперт рассказал, что использование их в сочетании с баллистическими вычислителями сброса превратит ФАБ-3000 в "высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением".

Кроме того, если на трёхтонную бомбу поставить универсальный модуль планирования и коррекции, её можно будет сбрасывать с такого расстояния, которое позволит самолёту-носителю не входить в зону поражения противовоздушной обороны противника, добавил Леонков.

"Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут ещё страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции", - подчеркнул он.

Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

* Запрещенная в России террористическая организация

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
01.06.2015
Белый дом стряпает ядерную кашу
03.02.2015
Россию никому не покорить
24.12.2014
Год преображения армии
14.11.2014
Крым обсудили со всех двух сторон
29.10.2014
Не все – образцы
13.10.2014
Подробности о Едином дне приемки военной продукции в Министерстве обороны
20.01.2014
Шесть заводов под одним крылом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 09:21
  • 311
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 04:31
  • 14
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 04:22
  • 3
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM
  • 24.03 12:12
  • 54
Х-101/Х-102 не вмещаются в бомбоотсек Ту-95МС
  • 24.03 11:55
  • 291
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.03 21:40
  • 0
Об эскалации в Черном море
  • 23.03 18:51
  • 4
Ответ Воину3D, и ему подобным. Не потому, что они того стОят - просто тема важная. :)