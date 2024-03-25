Источник сообщил, что корвет "Проворный" передадут в состав ВМФ в 2025 году

К лету 2025-го восстановленный после пожара корабль пройдет заводские и ходовые испытания, добавил собеседник агентства

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Корвет проекта 20385 "Проворный", согласно новому графику, будет готов к передаче Военно-морскому флоту РФ в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Передача корвета "Проворный" планируется в 2025 году. Уже к лету следующего года восстановленный после пожара корабль будет готов к сдаче заказчику, пройдет заводские и ходовые испытания", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

17 декабря 2021 года на корвете, строящемся на "Северной верфи", произошел пожар. В результате возгорания пострадали верхняя палуба, ходовая рубка главного командного поста и интегрированная башенно-мачтовая конструкция. Комиссия по выявлению причин и последствий пожара сделала вывод о возможности достройки корабля на "Северной верфи". В ноябре 2022 года на корпусе корвета была установлена новая надстройка, изготовленная на Средне-Невском судостроительном заводе.

"Проворный" - второй в серии корветов проекта 20385. Он был заложен в 2013 году, передача флоту планировалась на конец 2022 года. Основу вооружения этих кораблей составляют крылатые ракеты "Калибр". Источник ТАСС в оборонной отрасли сообщал, что госпрограмма вооружения на 2018-2027 годы предусматривает развертывание новых противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" на корветах 20385 и 20386. Потребность ВМФ в кораблях этих проектов составляет порядка 18 единиц.