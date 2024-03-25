В США разработали «умные пистолеты»

NBC: в США начнут поставки первых в истории «умных пистолетов»

Американская компания Biofire до конца марта начнет поставки «умных пистолетов», которые стреляет только в руках авторизованного пользователя. Об этом сообщает телеканал NBC.

По словам генерального директора и основателя компании Кая Клопфера, 9-миллиметровый пистолет стоимостью 1499 долларов протестирован. Оружие оснащено технологией распознавания отпечатков пальцев и лиц.

Отмечается, что первая партия «умных пистолетов» будет отправлена инвесторам и людям из ближайшего окружения компании уже в марте.

Ранее военно-воздушные силы (ВВС) США сообщили, что на состоявшихся выходных провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW.