Инспектор Бундесвера считает невозможной заморозку конфликта на Украине

Карстен Бройер убежден, что конфликт разрешится путем переговоров

БЕРЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) Карстен Бройер считает, что в нынешней ситуации заморозить конфликт на Украине нельзя.

"В мире едва ли был замороженный конфликт, который бы не вспыхнул вновь, - сказал он в интервью газетам редакционной группы Funke. - По нынешней военной ситуации на Украине заморозка войны кажется невозможной и нецелесообразной".

По его словам, "на фронте сейчас практически нет движения", а "по некоторым моментам эта война напоминает Первую мировую войну". Закончится же конфликт, по мнению Бройера, политически. "Военные могут лишь создать предпосылки для переговоров. Решающее значение имеет то, чтобы мы с западной стороны продолжали поддерживать Украину всеми средствами", - считает он.