Войти
ТАСС

Инспектор Бундесвера считает невозможной заморозку конфликта на Украине

233
0
0
Генеральный инспектор бундесвера Карстен БРОЙЕР
Генеральный инспектор бундесвера Карстен БРОЙЕР.
Источник изображения: invoen.ru

Карстен Бройер убежден, что конфликт разрешится путем переговоров

БЕРЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) Карстен Бройер считает, что в нынешней ситуации заморозить конфликт на Украине нельзя.

"В мире едва ли был замороженный конфликт, который бы не вспыхнул вновь, - сказал он в интервью газетам редакционной группы Funke. - По нынешней военной ситуации на Украине заморозка войны кажется невозможной и нецелесообразной".

По его словам, "на фронте сейчас практически нет движения", а "по некоторым моментам эта война напоминает Первую мировую войну". Закончится же конфликт, по мнению Бройера, политически. "Военные могут лишь создать предпосылки для переговоров. Решающее значение имеет то, чтобы мы с западной стороны продолжали поддерживать Украину всеми средствами", - считает он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Похожие новости
06.12.2006
Вице-премьер РФ Иванов обсудит в Афинах вопросы военно-технического сотрудничества
05.12.2006
Активность украинских спецэкспортеров на российском рынке возросла с августа втрое
29.11.2006
"Космотрас" планирует осуществить пять запусков ракеты-носителя "Днепр" с иностранными спутниками
14.11.2006
5 ведущих экспортеров оружия
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
03.10.2006
Путин Завоеватель
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 09:21
  • 311
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 09:15
  • 1
Опубликованы кадры ранее неизвестного китайского ударного вертолета
  • 25.03 04:31
  • 14
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 25.03 04:22
  • 3
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 25.03 02:04
  • 3
"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?
  • 24.03 21:54
  • 0
О террористических атаках, и обороне от них.
  • 24.03 20:42
  • 2681
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.03 13:41
  • 2
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 24.03 13:01
  • 4
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 24.03 12:45
  • 5
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 24.03 12:39
  • 2
Армия США получила первые ракеты PrSM
  • 24.03 12:12
  • 54
Х-101/Х-102 не вмещаются в бомбоотсек Ту-95МС
  • 24.03 11:55
  • 291
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.03 21:40
  • 0
Об эскалации в Черном море
  • 23.03 18:51
  • 4
Ответ Воину3D, и ему подобным. Не потому, что они того стОят - просто тема важная. :)