Источник: Евменов может возглавить Военно-морскую академию в Петербурге

Адмирал Евменов может возглавить Военно-морскую академию имени Кузнецова

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Адмирал Николай Евменов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность начальника Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

До недавнего времени адмирал Евменов являлся главнокомандующим ВМФ РФ. На этой неделе в статусе временно исполняющего обязанности главкома ВМФ был представлен адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом.

"Кандидатура адмирал Евменова рассматривается как приоритетная для назначения на должность начальника Военно-морской академии имени Николая Кузнецова в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.

По его словам, глубокие знания и огромный опыт Евменова пригодятся ему при подготовке офицеров и адмиралов в академии.

"Это залог подготовки профессиональных кадров для ВМФ России", - сказал источник.