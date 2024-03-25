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РИА Новости

Источник: Евменов может возглавить Военно-морскую академию в Петербурге

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Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Адмирал Евменов может возглавить Военно-морскую академию имени Кузнецова

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Адмирал Николай Евменов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность начальника Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

До недавнего времени адмирал Евменов являлся главнокомандующим ВМФ РФ. На этой неделе в статусе временно исполняющего обязанности главкома ВМФ был представлен адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом.

"Кандидатура адмирал Евменова рассматривается как приоритетная для назначения на должность начальника Военно-морской академии имени Николая Кузнецова в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.

По его словам, глубокие знания и огромный опыт Евменова пригодятся ему при подготовке офицеров и адмиралов в академии.

"Это залог подготовки профессиональных кадров для ВМФ России", - сказал источник.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
СНТК Кузнецова
Проекты
СФ
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