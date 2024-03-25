Источник: Евменов может возглавить Военно-морскую академию в Петербурге

Адмирал Евменов может возглавить Военно-морскую академию имени Кузнецова
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Адмирал Николай Евменов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность начальника Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
До недавнего времени адмирал Евменов являлся главнокомандующим ВМФ РФ. На этой неделе в статусе временно исполняющего обязанности главкома ВМФ был представлен адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом.
"Кандидатура адмирал Евменова рассматривается как приоритетная для назначения на должность начальника Военно-морской академии имени Николая Кузнецова в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.
По его словам, глубокие знания и огромный опыт Евменова пригодятся ему при подготовке офицеров и адмиралов в академии.
"Это залог подготовки профессиональных кадров для ВМФ России", - сказал источник.