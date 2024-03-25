infoBRICS: проблемы НАТО не закончатся, пока она не прекратит агрессию в Европе

Американский беспилотник MQ9 Reaper совершил экстренную посадку в Польше, пишет автор статьи из infoBRICS. В этой связи он напоминает, что НАТО хотела сделать Балтийское море своим озером. Но, похоже, Россия вполне может ответить альянсу на его странные притязания.

Драголюб Боснич

Прошедший год запомнится многими событиями, но бессмысленный саммит НАТО в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля, не входит в их число. Большинство людей уже забыли, в чем была суть этой встречи. Напомним, она заключалась в том, что Балтийское море фактически становится "озером НАТО". Присоединение Швеции к альянсу должно было поспособствовать этому, но мысль о том, что Стокгольм обладает реальным суверенитетом, просто смехотворна. В любом случае, вступление в НАТО стало для этой скандинавской страны простой формальностью. Она была неформальным членом альянса на протяжении десятилетий. Кроме того, Евросоюз, куда Швеция входит с 1995 года, уже давно показал себя как ещё один геополитический придаток США и НАТО.

Хотя можно предположить, что члены возглавляемого США военного блока плохо разбираются в географии, что прекрасно объясняет, как они могли забыть о российских прибрежных зонах в Балтийском море. Москва позаботилась о том, чтобы напомнить НАТО, что подобные утверждения – не более чем самообман и фантазии. 2 августа 2023 года Россия начала военно-морские учения "Океанский щит – 2023" в Балтийском море в ответ на череду столкновений с западными кораблями и самолетами НАТО. Военно-морские учения в Балтийском море являются для России обычным явлением, часто они проходят в ответ на воинственное поведение Запада. Однако, похоже, России не нужен никакой флот, чтобы еще больше усложнить ему жизнь в так называемом "озере НАТО".

Западная пропагандистская машина годами пыталась очернить военную мощь Кремля. Риторика изменилась только тогда, когда Соединенным Штатам, их вассалам и государствам-сателлитам понадобился предлог для дальнейшей милитаризации мира, в том числе космического пространства. И все же есть одна область, которую они никогда не осмеливались подвергать насмешкам – это радиоэлектронная борьба (РЭБ). Значение радиоэлектронной борьбы в современных войнах растет. РЭБ уже давно не просто подавление радиосвязи противника. Теперь это целый комплекс средств, направленных на обезвреживание врага без единого выстрела, что и происходит над Балтийским морем. 18 марта MQ-9 Reaper ВВС США, вероятно, на собственной шкуре испытал российские системы радиоэлектронной борьбы.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – это главное и широко используемое средство ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка). Российские военные наверняка об этом знают и уже продемонстрировали, что не потерпят Reaper в своем воздушном пространстве. Однако на этот раз, похоже, Кремль выбрал менее активный подход к "подрыву свободы и демократии". Информация сильно разнится: некоторые источники утверждают, что MQ-9 Reaper пришлось совершить аварийную посадку, в то время как большая часть пропагандистов настаивает на том, что американский беспилотник вернулся на базу после того, как потерял связь с управляющей станцией в Польше. "Южный фронт" процитировал инспектора ВВС Польши генерала дивизии Ирениуша Новака, который заявил, что "БПЛА потерпел крушение во время тренировочного полета".

MQ-9 Reaper взлетел с военной базы в Румынии и должен был приземлиться на польском аэродроме Мирославец. По словам Новака, американские войска в Румынии потеряли контроль над беспилотником около 18:00 по местному времени. После этого управление пытались передать польской стороне, но сделать это не удалось. Польша подготовилась к экстренному приземлению MQ-9 Reaper. Территория его возможной посадки была оцеплена. Мирных жителей там не было. Дрон был найден через девять минут после падения. Новак заявил, что США и Польша проводят совместное расследование. На данный момент известно, что в воздушном пространстве Польши действовали два MQ-9 Reaper, получившие номера WILEY22 и WILEY33 соответственно. Оба взлетели с неназванной военной базы в Румынии.

У обоих дронов возникли "необъяснимые технические трудности". В итоге WILEY22 разбился, а о судьбе WILEY33 до сих пор ничего неизвестно. Рано утром 19 марта поляки закрыли аэродром и приостановили все полеты MQ-9. Запад обвинил в инциденте российских военных, но Министерство обороны Польши официально опровергло причастность российских РЭБ к падению беспилотника. Варшава, как известно, не питает большой любви к Москве, поэтому вполне возможно, что она просто не хочет нахваливать российских солдат. Если окажется, что Россия все же причастна к этому инциденту, то это стало бы еще одним позором как для НАТО, так и для США. Поэтому западные СМИ продвигают иную версию.

По данным издания The Aviationist, беспилотник MQ-9 Reaper был вынужден совершить экстренную посадку в Польше после потери связи с наземной станцией управления. В отчете говорится, что инцидент произошел после 23:00 и что дрон фактически взлетел с авиабазы Мирославец, предположительно для проведения "плановых ежеквартальных тренировок в воздушном пространстве Польши", когда он потерял связь с базой. The Aviationist отказалось прямо признать факт крушения, однако в отчете говорится: "Неясно, был ли поврежден дистанционно управляемый беспилотник, но место крушения/посадки охранялось польской военной полицией". Довольно странно, что автор отчета решил использовать такую формулировку, учитывая предыдущее утверждение о том, что американский дрон якобы "приземлился".

Запад настаивает на том, что MQ-9, вероятно, был одним из гражданских невооруженных Reaper Block 5, которые эксплуатируются и обслуживаются подрядчиками. ВВС США обеспечивали связь, анализировали разведданные и защищали силы 2-го отряда 52-й группы экспедиционных операций базы ВВС в Шпангдалене, Германия. Отряд регулярно проводит ISR-миссии в этом районе и действует из Мирославца с мая 2018 года. В отчете также говорится, что "беспилотники с номерами N428HK и N429HK, как известно, в прошлом были приписаны к 2-му отряду 52-й группы экспедиционных операций, поскольку MQ-9 на некоторое время были передислоцированы в Румынию".

Это было сделано из-за ремонтных работ на авиабазе Мирославец. БПЛА также "были развернуты на авиабазе Амари в Эстонии в 2020 году, чтобы направлять SIGINT [сигналы разведки] в Калининград". The Aviationist также предположило, что, "хотя причина потери управления MQ-9 на данный момент неизвестна, есть вероятность, что это произошло из-за помех, которые в последнее время были особенно сильными в регионе". 17 марта издание The Warzone сообщило, что бизнес-джет Dassault 900LX Falcon, в котором находился министр обороны Великобритании Грант Шаппс, на полчаса потерял сигнал GPS во время перелёта над Польшей вблизи Калининградской области. В любом случае, НАТО будет испытывать "необъяснимые технические трудности", пока продолжает свою агрессию в Европе.