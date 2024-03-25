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ТАСС

ЕС надеется уже к 1 июля перевести €1 млрд от активов РФ на оружие Украине

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Такой сценарий возможен в том случае, если разработка механизма их изъятия будет завершена в короткие сроки, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Евросоюз сможет уже к 1 июля перевести €1 млрд доходов от российских активов для закупок оружия Украине, если получится быстро завершить разработку механизма их изъятия. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы могли бы направить первый миллиард уже к 1 июля, если нам удастся быстро завершить разработку механизма их изъятия", - сказала она. По ее словам, на саммите "лидеры ЕС выразили поддержку предложениям Еврокомиссии" по использованию прибыли от активов РФ для военной помощи Украине через Европейский фонд мира и бюджет сообщества. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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