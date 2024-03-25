"Ужасный сценарий". Польша испугалась, что США сбегут из Европы (Interia, Польша)

Interia: Польша начала готовиться к "бегству США из Европы"

Трамп обещает отказать в защите тем союзникам по НАТО, которые отказываются платить. Его угрозы вызвали резонанс даже в Польше, хотя она исправно инвестирует в оборону, пишет Interia. Для ее безопасности решающее значение имеет Германия. И если США намерены бросить немцев, то и поляков они тоже бросят.

Дональд Трамп не является для нас "чистым листом" — учитывая его предыдущее президентство, мы более или менее знаем, чего от него ожидать. Нам также известны взгляды влиятельных людей, которые его поддерживают. Исходя из этого, мы можем предположить, что Америка старого нового президента будет уделять больше внимания восточному направлению, причем за счет Европы. И в этом контексте угрозы Трампа, радостно заявляющего, что в случае российской угрозы США не станут помогать своим союзникам, приобретают особое звучание. И здесь уже не имеет значения, кто "платит", а кто "не платит".

Дональд Трамп — почти стопроцентный кандидат в президенты США и бывший глава этого государства — с присущей ему для себя непосредственностью объявляет на предвыборных митингах, что он как главнокомандующий "не будет защищать" Германию, что отправит войска только в те страны, "которые платят", то есть тратят на оборону два и более процента ВВП, а также покупают американскую военную технику. В нынешнем политико-военном контексте это означает, что "неплательщикам" придется разбираться с русскими в одиночку, а "платящим полякам" — при поддержке американцев.

Но как, черт возьми, русские двинутся на Берлин, не напав сначала на Речь Посполитую? Военные аналитики шутят, что русские полетят в немецкую столицу транзитом через варшавский аэропорт... А если без шуток? Мне трудно представить себе десантную воздушно-морскую операцию с последующим удержанием логистических коридоров с целью захватить 80-миллионную страну площадью больше Польши. Страну, которая (что бы там ни говорили о Бундесвере) имеет не абы какую армию. Это усилие во много раз превышало бы реальные возможности российских вооруженных сил, а ведь следует учитывать и реакцию других союзников ФРГ. Хотя бы Польши, над которой пришлось бы летать русским самолетам. Неужели они смогут делать это безнаказанно? Нет? Вот именно…

Угрозы и оскорбления

При соответствующем уровне ангажированности политиков и общественности предвыборные митинги характеризуются высокой эмоциональностью. Трамп хорошо умеет "разогревать" публику — для этого у него достаточно харизмы и ораторских навыков. Однако лозунги и заявления, звучащие во время предвыборных выступлений, могут ничего не значить; они никоим образом не влияют на реальные действия оратора в будущем (или их отсутствие).

Однако этот республиканский политик не является для нас tabula rasa — мы были свидетелями его предыдущего правления и более-менее знаем, чего от него ожидать. Мы также знаем взгляды его влиятельных сторонников. Исходя из этого, мы можем предположить, что Америка старого нового президента будет уделять больше внимания Востоку, делая это за счет Европы. И в этом контексте угрозы и оскорбления Трампа приобретают другой характер.

Рискованно было бы отнести их к разряду митингового пустословия, правильнее считать, что мы имеем дело как минимум с определенной повесткой. С анонсом новой американской политики, согласно которой Вашингтон действительно не будет защищать Берлин. То есть он не только не отправит в случае такой необходимости войска, но и выведет те, которые сейчас в ФРГ дислоцируются. Идея радикального ограничения американского контингента в Германии уже выдвигалась Трампом. Более того, в конце его первого срока она уже начала реализовываться, но обструкция со стороны Пентагона значительно замедлила процесс сокращения персонала, впоследствии вовсе прекращенный Джо Байденом.

И уже тогда, когда речь шла "всего лишь" об ограничении американского присутствия за Одером, мы столкнулись с опасным для Польши прецедентом.

Европейская база

Чтобы прояснить этот вопрос, давайте вернемся в 70-е годы, в эпоху Холодной войны. В то время США даже не думали допускать глубокого проникновения противника на территории своих европейских союзников. Во-первых, Западную Германию планировалось стойко защищать. Во-вторых, военные действия предполагалось как можно быстрее перенести на территорию противника. Театром решающих сражений стали бы ГДР и ПНР (в меньшей степени Чехословакия) — идти дальше на восток НАТО не собиралась, полагая, что нарушение "исконных" советских территорий спровоцирует Москву на непропорциональное ядерное возмездие.

Все НАТО готовилось к оборонным и атакующим действиям. Этим занимались и войска, дислоцированные в Германии — американские и британские — и, естественно, местный Бундесвер. И под это готовилась вся военная инфраструктура, внушительная часть которой в виде гигантской базы Рамштайн я когда-то видел своими глазами, возвращаясь "круговым путем" из Афганистана.

Любой, кто был в Германии, видел элементы этой инфраструктуры, как правило, двойного (гражданского и военного) назначения — дороги, аэропорты, морские порты — без которых натовская логистика бы просто развалилась.

Сегодня, несмотря на прошедшие годы и расширение НАТО, европейский тыл армии США, способный справиться с серьезным вооруженным конфликтом, по-прежнему находится в Германии. А ФРГ, в силу своего положения (не только относительно Польши), неизменно остается ключевым логистическим хабом на случай войны с восточной сатрапией. Да, конечно, у нас в Речи Посполитой есть дороги, воздушные и морские порты, и мы, наверное, могли бы себе позволить построить несколько баз для размещения американских войск. Но в то же время мы — фронтовое государство, а стратегической глубиной для союзных войск может стать в лучшем случае только половина нашей страны — та, что расположена к западу от Вислы. Остальное (если не все...) станет полем битвы.

В заключение нужно сказать, что Германия имеет решающее значение для польской обороны. Если Вашингтон уйдет из Германии, он уйдет и из Польши. Это не значит, что в возможной войне с Россией мы будем обречены на поражение — помимо США у нас есть и другие европейские союзники, которые — с нашим участием — начинают готовиться к реализации сценария американского "бегства из Европы".

Автор: Марчин Огдовский (Marcin Ogdowski)