Крутой «Берег»: Днепровскую флотилию усилит артиллерия и морпехи

Самоходные установки А-222 способны эффективно поражать моторные лодки, быстроходные катера и силы десанта

Днепровскую флотилию усилят береговой артиллерией и морской пехотой. В составе вновь сформированного объединения появятся 130-мм самоходные артиллерийские установки А-222 «Берег», сообщили «Известиям» источники в Минобороны РФ. Они выполнены на колесном шасси и способны вести огонь с высокой скорострельностью по быстроходным — до 185 км/ч — целям. По словам экспертов, это подходящие орудия для уничтожения лодок и катеров, на которых боевики пытаются переправиться на российский берег — как это было во время провалившегося контрнаступления летом 2023 года в районе села Крынки Херсонской области.

Огневая мощь

В Днепровской речной флотилии будут нести службу 130-мм самоходные артиллерийские установки А-222 «Берег», сообщили источники «Известий» в Минобороны России. Кроме того, в ее составе уже формируются подразделения морской пехоты и спецназа, уточнили наши собеседники.

На Днепре уже воевали во время Великой Отечественной войны, поэтому эта флотилия имеет давнюю историю, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

— Днепровская флотилия дошла до Берлина, — отметил он. — Форсировала Шпрее, перевозя наших бойцов почти в центре города. Сейчас в ее составе будут катера, потому что река — это небольшие глубины. Могут быть и речные тральщики, и бронекатера, и артиллерийские катера, и десантные. Была у флотилии традиция — у нее всегда были подразделения морской пехоты. Я думаю, что это будет отдельный батальон морской пехоты.

Береговой самоходный артиллерийский комплекс А-222 «Берег» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Василия Дандыкина, 130-мм самоходные артиллерийские установки А-222 «Берег» не имеют аналогов в мире. Они обладают повышенной маневренностью и могут обеспечить работу морской пехоты и других подразделений.

А-222 «Берег» — орудие, разработанное еще для советского ВМФ, в составе которого существовала береговая артиллерия, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В основном артиллерия будет работать по разного рода водным целям противника и поддерживать наши войска, — пояснил он. — А-222 «Берег» — мощное орудие, снаряд тяжелый. Некоторые страны, например Швеция, Нидерланды, передают Киеву катера. Значит, скоро они встретят свою судьбу.

А-222 «Берег» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Эксперт отметил, что в основном действовать флотилия будет на Днепре и в Днепро-Бугском лимане. А займется тем же самым, чем и ее предшественница в годы Великой Отечественной войны: вести борьбу с катерами противника, высаживать десант, создавать плацдармы, а возможно, и форсировать Днепр, как это делали в 1943 году.

Справка «Известий» А-222 «Берег» — самоходный артиллерийский комплекс с орудиями 130-мм калибра, обнаруживает и поражает надводные цели, способные передвигаться со скоростью свыше 100 узлов (185 км/ч), а также наземные цели, в том числе высадившийся десант противника. Боекомплект состоит из 40 выстрелов, включая фугасные и осколочные снаряды. Шасси — четырехосный полноприводный вездеход с дизельным двигателем мощностью 525 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 60 км/ч. Запас хода по топливу — 850 км. Экипаж состоит из восьми человек. Каждый комплекс состоит из дивизиона с тремя батареями и включает центральный пост и две машины обеспечения боевого дежурства. Центральный пост оснащен радиолокатором и оптико-электронной станцией, которые производят расчет координат цели и выдают данные для стрельбы. Орудие для комплекса было разработано на основе пушки из состава корабельной скорострельной установки АК-130. Дальность стрельбы до 23 км.

О создании Днепровской речной флотилии 20 марта на коллегии Минобороны сообщил Сергей Шойгу. Кроме нее сформированы также армейский корпус, мотострелковая дивизия и бригада речных катеров. До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад, рассказал министр.

«Продолжим совершенствование боевого и численного состава Российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны», — пообещал Шойгу.

Бои на Днепре

Днепр стал ареной ожесточенных боев летом 2023 года, когда ВСУ начали свое провалившееся контрнаступление. На херсонском направлении боевики на моторных лодках и катерах переправлялись на российский берег в попытках захватить и удержать плацдарм. В селе Крынки Херсонской области им это сделать удалось. Несмотря на то что военного смысла в этом плацдарме не было, а боевики несли огромные потери от огня российских войск, они в течение длительного времени перебрасывали туда подкрепления. Российские артиллеристы и операторы дронов устроили настоящую охоту на лодки, которыми под Крынки переправляли личный состав.

20 февраля этого года глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту, что село находится под полным контролем российских войск. Министр рассказал, что в районе Крынок намечалось основное место прорыва и на этом направлении были сосредоточены четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты противника.

Солдаты ВФУ Источник изображения: Фото: REUTERS/Virginie Nguyen Hoang

Это были хорошо оснащенные, подготовленные, отдохнувшие соединения, которые по украинскому замыслу должны были прорваться и создать плацдарм для дальнейшего продвижения и развертывания сил. По данным, приведенным главой военного ведомства, противник потерял в районе Крынок 3,4 тыс. человек.

Президент Владимир Путин заметил по этому поводу, с каким упорством украинские формирования переправлялись в Крынки.

«Противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, — обратил внимание президент. — Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду», — сказал он.

«Это дорога в один конец», — подтвердил Шойгу.

По его словам, работа по выдавливанию ВСУ из Крынок была непростая: с правого берега шли постоянные обстрелы, активно работала артиллерия, беспилотники. Впервые украинские боевики применили доставку боеприпасов не только лодками, но и дронами.

Алексей Михайлов